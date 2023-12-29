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再傳虐待動物 南市動保處：今年裁處兩案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

許多民眾會把寵物毛孩當成親人，近年大眾對動保法意識也逐漸提升，加上現在人手一機，若有明顯虐待動物的情況，隨時會被拍下檢舉通報，今年台南市動保處接獲通報違反動保法共2案，除28日安南區柯基遭摔外，另一案則為日前南區家犬追逐浪貓。

動保處表示，社會大眾對於動保意識逐漸抬頭，今年接獲通報違反動保法為2例，其中，安南區該案因違反動保法第6條，後續將以第30條法規裁罰1萬5000元至7萬5000元不等罰鍰；其餘有3件則屬於飼養環境不當。

動保處提到，近年來因飼養寵物的民眾不少，政府也積極推動寵物登記植入晶片，今年統計至11月毛孩寵物晶片植入，犬隻共有7075隻、貓咪則有9418隻，數量與去年差不多。

動保處也說，有研究指出飼養寵物是有助人類調節療癒身心，呼籲飼主若情緒不穩定、壓力較大時，建議可帶毛孩一同外出運動，宣洩壓力，切勿以騷擾、虐待或傷害動物，否則恐觸犯動保法。

寵物 動保法 虐待動物

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