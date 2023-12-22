快訊

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

天冷猝死案多發生在室內！兩場所是危險地點 醫師：出現5症狀應速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬至寒流夜…嘉義市數千天主、基督教友齊聚 熱鬧踩街報佳音

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音。圖／嘉市府提供

後天平安夜，嘉義市平安夜踩街報佳音「諸羅喜樂嘉家平安」活動， 晚間盛大熱鬧登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，齊聚嘉市府前廣場，市長黃敏惠、天主教嘉義教區主教浦英雄、基督教嘉義中會議長黃世偉等宗教領袖帶領，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，分送民眾糖菓，場面熱鬧溫馨。

裝扮成天使、聖誕老人等造型的創意踩街隊伍，沿途分送甜糖，傳遞滿滿的愛及溫暖，問候大家平安喜樂，民眾熱情夾道歡迎，讓嘉市鬧區街道充滿聖誕佳節氣氛。

市府前廣場晚間6點安排連串平安夜晚會暖場表演，榮光幼兒園節奏樂舞蹈表演拉開序幕，嘉義教區社福機構：安道基金會、聖心教養院、敏道家園、安仁家園，演精彩聖誕福音劇，接著正義幼兒園、宏仁中學、北榮教會及崇仁醫專美容保健科，　帶來精彩勁歌熱舞、創意走秀等表演。

晚會進入尾聲，由主教、牧長祝禱，點燈儀式由聖馬爾定醫院領唱「平安夜」、「普天同慶」大合唱，帶給現場數千民眾熱鬧氛圍，享受動人心弦天籟合唱、活潑熱情踩街互動及平安喜樂聖誕佳節。

平安夜踩街活動，除天主教、基督教，還有嘉市都市原住民族發展協會、客家文化協會、新移民女性關懷協會及傳統文化與技藝協會等團體參加踩街，充滿創意巧思造型亮相，踩街隊伍走入中山路商圈、文化路商圈與市民同樂，所到之處洋溢濃濃聖誕氣息。

嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音點燈。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音點燈。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，市長黃敏惠（右二）、天主教嘉義教區主教浦英雄（左二）、基督教嘉義中會議長黃世偉等宗教領袖帶領，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，市長黃敏惠（右二）、天主教嘉義教區主教浦英雄（左二）、基督教嘉義中會議長黃世偉等宗教領袖帶領，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市平安夜踩街報佳音 晚間熱烈登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，場面熱鬧溫馨。圖／嘉市府提供

嘉義 幼兒園 客家文化 耶誕節

延伸閱讀

開澎舉人辛齊光紀念館開幕 冬至祭祖為碑記揭碑

嘉義市2天3人不治…28歲職業軍人疑天寒猝死 自家大樓前倒地不起

冬至冷颼颼…彰化今3長者急病救護送醫 到院無呼吸心跳

冷吱吱！寒流持續發威9縣市低溫特報 氣溫恐跌破10度

相關新聞

冬至寒流夜…嘉義市數千天主、基督教友齊聚 熱鬧踩街報佳音

後天平安夜，嘉義市平安夜踩街報佳音「諸羅喜樂嘉家平安」活動， 晚間盛大熱鬧登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福...

台南榮家新園區今啟用 舊址與南鐵、捷運整體規畫帶動發展

台南榮譽國民之家平實「R7」養護園區，由中央出資、委託台南市政府代拆代建，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬今天偕同台南...

多年發展失衡…隆田火車站擴建有譜了 王國材：台鐵盡速進行

台南官田區被隆田火車站隔成東、西兩邊，多年下來發展失衡，地方爭取設置後站多時，日前台鐵以跨站式站房方向規劃，初步可行性評...

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

嘉義市嘉雄陸橋下番仔溝公園小木屋，市府委託經營，全新品牌概念店「Day Day」上午開幕，將閒置17年老屋改造為餐飲與策...

雲林這幾個鄉鎮飽受水患之苦 牛挑灣溪排水上游治理終於開工

雲林縣牛挑灣溪位在水林及四湖2鄉交界處，目前已整治13.72公里，縣府水利處今天指出，仍有部分未整治段因排水寬度不足造成...

2024台灣燈會在台南！「龍耀台南」為主題 預計明年元月3日亮相主燈

睽違16年，2024台灣燈會將回到台南舉辦，以「龍耀台南」為主題，南市府觀旅局預期可望吸引國內外觀光客約1000萬人次，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。