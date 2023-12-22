冬至寒流夜…嘉義市數千天主、基督教友齊聚 熱鬧踩街報佳音

後天平安夜，嘉義市平安夜踩街報佳音「諸羅喜樂嘉家平安」活動， 晚間盛大熱鬧登場，來自天主教、基督教、教會學校、醫院、社福機構及民間社團等共19個團隊、教友民眾數千人，齊聚嘉市府前廣場，市長黃敏惠、天主教嘉義教區主教浦英雄、基督教嘉義中會議長黃世偉等宗教領袖帶領，沿著中山路、中央噴水池、文化路報佳音，分送民眾糖菓，場面熱鬧溫馨。

裝扮成天使、聖誕老人等造型的創意踩街隊伍，沿途分送甜糖，傳遞滿滿的愛及溫暖，問候大家平安喜樂，民眾熱情夾道歡迎，讓嘉市鬧區街道充滿聖誕佳節氣氛。

市府前廣場晚間6點安排連串平安夜晚會暖場表演，榮光幼兒園節奏樂舞蹈表演拉開序幕，嘉義教區社福機構：安道基金會、聖心教養院、敏道家園、安仁家園，演精彩聖誕福音劇，接著正義幼兒園、宏仁中學、北榮教會及崇仁醫專美容保健科， 帶來精彩勁歌熱舞、創意走秀等表演。

晚會進入尾聲，由主教、牧長祝禱，點燈儀式由聖馬爾定醫院領唱「平安夜」、「普天同慶」大合唱，帶給現場數千民眾熱鬧氛圍，享受動人心弦天籟合唱、活潑熱情踩街互動及平安喜樂聖誕佳節。

平安夜踩街活動，除天主教、基督教，還有嘉市都市原住民族發展協會、客家文化協會、新移民女性關懷協會及傳統文化與技藝協會等團體參加踩街，充滿創意巧思造型亮相，踩街隊伍走入中山路商圈、文化路商圈與市民同樂，所到之處洋溢濃濃聖誕氣息。