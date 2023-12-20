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注意！迎接2024台灣燈會 台86路面刨鋪到明年元月中旬
2024台灣燈會將於明年2月24日登場，為提升賞燈民眾交通服務品質，公路局正進行台86灣裡交流道至仁德交流道路面改善工程。台南市府工務局指出，針對道路工程施工，市府律定上下班通勤通學期間不可施工。原則上，施工時間為上午9點到下午4點，而公路局台86路面改善工程亦依照此一規定辦理。
為避免施工影響到車流，工務局昨天邀集公路局、市府交通局及警察局等單位到現場會勘，強調道路施工須避開上下班尖峰時段，請公路局施工期間務必降低交通衝擊，並加強交通維持人員指揮，市府交通局與警察局則針對灣裡交流道的車輛疏導妥為協助引導。
台86路面採雙層刨鋪，因施工程序會造成高低差問題，為保護用路人安全，因此擺設交通錐警示，束縮警示路段會造成些微的交通不順暢，請用路人體諒，公路局及市府工務局已要求現場交通維持人員須做好指揮引導工作，讓車流更順暢。
公路局目前進行的路面刨鋪工程，東行方向預計今天完工，西行方向將採夜間施工方式，將於22日開始施工，預計明年1月10日完工，工程由公路局雲嘉南養護工程分局新化工務段發包，並由寶鴻旺營造公司承包施工。
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