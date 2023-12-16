台南人炒菜不放鹽才有這景點 一見雙雕藝術季在七股鹽山
台南市被網友稱做「全糖城市」，更有網路迷因指出，台南人炒菜只放糖不放鹽，鹽都運到七股，才有七股鹽山這個景點；七股鹽山從2003年開放觀光，最開始有3.5萬噸粗鹽，高18公尺也是南市沿海第一高峰，現在每年得用2000噸粗鹽修補維持景觀。
今年「一見雙雕藝術季」圍繞鹽山，用300噸粗鹽打造9座鹽雕，活動今天正式開幕，吸引許多遊客前來拍照打卡。
雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民說，「一見雙雕藝術季」首度由夏季改到冬季舉辦，克服夏天多雨天候，也是睽違10年後，鹽雕再度由室內展移師戶外，結合台南在地景點及三麗鷗可愛卡通明星創作，其中「台南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄，呈現府城400年的過去與未來展望。
許宗民說，鹽山頂上還有網友票選最想看到的「安平古堡」鹽雕，正面是古堡，背面是Q版Hello Kitty與台南沿海特產「洋香瓜」的組合，相當有趣，而且要登頂才看得到，也掀起網路熱議，吸引眾多Kitty粉爬上鹽山朝聖打卡。
七股鹽山做為台南沿海景點已有20年時間，這座海邊第一高峰最早有6層樓、18公尺高，雪白景觀十分顯眼，但鹽堆會硬化、會被雨水侵蝕、沾染灰塵變色，這麼多年下來變矮了數公尺，登頂路線也多次改變，七股鹽場每年都得用約2000噸粗鹽替鹽山「美白」，搭配這次活動，讓遊客有不用出國就能看雪景的氛圍。
雲管處表示，「一見雙雕藝術季」 即日起到明年3月10日，12月16、23、24日穿戴印有Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥服飾或配件到七股鹽山，在活動現場與鹽雕合影後於個人臉書打卡上傳，即可獲得一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，每日限量200組。
雲管處說，12月23、24日白色耶誕節晚間5點到8點半還有夜間限定「鹽山光雕秀」，並視風況有機會欣賞「夜光風箏展演」，更多活動細節可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。
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