台南不強制機車兩段式左轉擴大試辦 議員：盼月底公布第2波

台南市10月底試辦中西區中正路、府前路不強制機車兩段式左轉，開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，同時保留待轉區，市長黃偉哲在臉書表示1個月來成效良好，違規僅4.2％，宣布將擴大試辦，歡迎民眾建議路段，網友留言踴躍，甚至有人建議應該全市都要取消；長期關切此議題的市議員林依婷說，交通局之前已有盤點45條馬路，希望在月底前公布第二波試辦路段。

台南市政府在中西區中正路、府前路二個路段，試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，試辦路段共有31個路口，涵蓋號誌化、非號誌化及左轉專用道等不同路口型態。自10月28日起試辦6個月，且保留兩段式左轉待轉區，習慣兩段式左轉的機車騎士仍可繼續使用。

黃偉哲表示，經過一個月的試辦，與機車左轉相關的違規事件僅有2件，佔全體48件事故的4.2％；其餘較主要的違規項目有「左轉前未先駛入內側車道」（8件）、「轉彎前不依標線指示變換車道」（5件）、「轉彎不依號誌指示」（4件）。

中正路與府前路的試辦將繼續，目前也正在評估擴大試辦的路段，歡迎民眾留言提供，市府會納入參考評估。感謝警察同仁的宣導、執勤以及民眾配合。

民眾留言踴躍，敲碗民生路、東門路、成功路和西門路、南門路、東寧勝利路口至東寧東安路段、金華路、公園路、裕農路，金華路最應該優先實施，還有安平區建平路連接的所有道路，含建平七街五街、怡平路等等的，還有文平路銜接的所有道路，甚至連接到461巷那種那麼小條小巷弄目前也都在規定要兩段….強烈建議不要再規定機車兩段，那些都是很小條的路，還要兩段真的很搞笑。

有網友認為市區內的兩線全部取消，要辦就整個市一起辦，不然這樣無所適從，原本要待轉的路口突然下一個又不用了，超詭異！道路設計應該要讓駕駛人直覺能夠知道且預期會怎麼走，網友建議人口最多的永康區永大路，大灣路，中正南北路，中山南北路，都需要改成車向分流廢除強制待轉，因為車流量龐大，交通壅塞嚴重。

議員林依婷說，和市府多次溝通爭取試辦，最擔心的還是機車進到快車道會不會有危險。試辦1個月結果並未因試辦不強制左轉造成重大交通事故，應該可以給市長和交通局更大的信心，加速擴大辦理，試辦期雖然是6個月，但應盡速增加更多路段，才能收集更多數據，之前交通局已有盤點45條「一快一混」的道路，要求交通局在月底前就要公布第二波試辦路段。

交通局表示，經分析試辦首月事故數據尚屬穩定，市長指示試辦期間可逐步擴大試辦路段與範圍，正研議合適路段及籌備事前準備工作，俟完成後即對外宣布第二波試辦路段，並持續分析事故資料及宣導安全駕駛等工作。