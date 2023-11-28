台南安平2期國宅海砂屋都更加速 明年初搬遷第2季拆除

台南市安平2期國宅都市更新案，社區已在日前與華友聯開發公司簽約擔任投資人辦理更新拆除重建，都市發展局今天表示，已將都更相關計畫送市府都市更新委員會審議，預計年底核定，明年初搬遷，第2季拆除。

市長黃偉哲表示，安平2期國宅位於安平路及民權路間，由前台灣省政府住宅及都市發展局（現為內政部國土管理署）於1995年規畫興建226戶國宅社區，自2014年起鑑定為海砂屋後，立委林俊憲及多名市議員共同努力，協助社區爭取相關補助，除成功獲國土管理署道義補助3.75億元外，另配合拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋額外加碼補助，並提升基準容積，後續仍將持續爭取延長租金補貼期間等，以減輕住戶負擔。

都發局長徐中強表示，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，目前社區於11月20日修正事業、權變計畫報府，市府立即安排12月進行都更審議，全力配合加快行政流程、完成審議程序，期能於明年初搬遷、第2季啟動拆除作業，以利協助社區重建，維護保障住戶生命財產安全與權益。