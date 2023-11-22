台南日新溪上游是夢境下游是臭水溝 居民喊要清溪

台南市南區日新溪為竹溪的上游，雖然竹溪在環境整治及設置水淨場後，汙染程度已大幅改善，但日新溪仍汙染嚴重且發出臭味，讓沿岸居民難耐，市議員林美燕、周麗津在議會多次反映，希望能改善水質。水利局表示，竹溪第2期水淨場完成後會明顯改善，而隨著汙水系統興建，會徹底解決問題。

過去竹溪因東區、中西區、南區部分生活廢水排入而成汙染的黑臭大溪，經整治及環境改善後，已成美麗景點，而臭溪也因為部分廢水截流，透過水淨場淨化再排入竹溪，臭溪由重度汙染變成中、低度汙染。不過，因只截流部分民生用水，加上下游日新溪繼續有民生廢水排入，日新溪依然臭。

水利局長邱忠川表示，竹溪及日新溪的主要汙水來源為流經東區、中西區及南區的民生污水，為有效徹底改善水質，擬短、中、長期改善方案，透過稀釋、截流、汙水用戶接管等措施，去除日新溪汙染及改善臭味問題。

竹溪流域每天汙水量約5萬噸，目前局利用竹溪截流設施及水淨場將流入竹溪的生活汙水截流淨化，其中竹溪水環境改善計畫第1期已興建1座美日處理量2萬2000噸的水質淨化場，每日可處理約3至4成竹溪水量，並將淨化後清水補注河道，經檢測，竹溪水質已由重度汙染改善為中、輕度。另針對剩餘汙水量，也獲環境部補助設計經費，正辦理第2期水質淨化場規畫設計，預計明年初完成設計，後續向中央申請工程經費辦理施工，工程費4.6億元，預計2025年完工。

另日新溪流域汙水用戶接管，也在推動中，竹溪、日新溪區域汙水工程施作範圍包含安平汙水系統(鹽埕、大同、西鹽埕汙水分區)及仁德汙水系統(竹篙厝、成功分區)，已分期分年陸續接管中。其中已完成安平系統鹽埕、大同汙水分區約1萬7300戶，若工程推展順利，預計2030年完成用戶接管。

水利局表示，這些設施完成後，會與環保局合作，於枯水期時利用水車載運回收水放流補注日新溪河道，稀釋水中異味，搭配竹溪及日新溪水質逐步改善，營造優質的水岸環境。