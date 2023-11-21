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藍白合不合？ 陳以信：請上位者為人民、大局著想

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市藍營立委參選人周宏昌（前排右至左）、王家貞、陳以信、姚正玉今天聯合造勢，到選委會登記。記者鄭惠仁／攝影
台南市藍營立委參選人周宏昌（前排右至左）、王家貞、陳以信、姚正玉今天聯合造勢，到選委會登記。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市立委參選人陳以信王家貞姚正玉周宏昌今天合體造勢，完成選舉登記，陳以信對藍白合問題，認為這是多數人民共同的期待，籲請上位者為大局、人民著想，完成政黨輪替，下架民進黨。

立委陳以信參選台南市第6選區立委，市議員王家貞參選第5選區，姚正玉與周宏昌分別被徵召參選第3、1選區立委，今天上午4人聯合到選委會造勢，陳以信、王家貞、姚正玉於上午完成登記，周宏昌下午登記。

陳以信表示，身為台南歸仁區子弟，返鄉參選立委，希望能打贏勝仗，為地方服務，也希望國民黨打贏總統選戰，重返執政，並贏取過半數立委席次，帶領台灣走向更和平未來。

陳以信被問起藍白合問題，他說，藍白合是許多選民的期待，希望能政黨輪替，下架民進黨。他呼籲上位者能為大局、人民著想，回應多數民意，贏回執政，完成政黨輪替以及下一波民主改革重要任務。

姚正玉指出，無論藍白合不合，都不能讓民進黨在國會過半，若要制衡鴨霸政黨，一定要國會三黨不過半，要推倒台南的綠色高牆，只有全力讓台南成為賴清德的「要命區」。

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