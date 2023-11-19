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嘉市陸橋直行車右轉汽機車爭道 市府：拉長漸變面改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，圖為北興陸橋狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，圖為北興陸橋狀況。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉雄、博愛、北興等陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，因鐵路高架化後這些陸橋將拆除，屆時再評估規畫恐緩不濟急。市府交通處擬拉長右轉動線、增設左側來車標誌降低爭道現象。

嘉雄、博愛、北興等陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，市民向議員陳情，包括議員張秀華、王浩等對此提出質詢。

交通處長許啟明表示，下陸橋右轉的汽車與直行機車交織，通常解決方法係用時間、空間或交通管制手段；時間是將快車道號誌和慢車道號誌分流，但是這幾個陸橋分流有困難，號誌不容易辨識，機車族可能會同時看到汽車號誌，反而危險，時間分流有實行的困難。

再來看道路的路型，做車種、方向（左轉、直行、右轉）分流，但是這車道數要夠，車道數不夠根本分不出來，現場這幾個陸橋的車道數都不太夠，都是2快車道1慢車道布設，再加上市區很多陸橋下橋左轉的車流量比較大，如嘉雄陸橋下來左轉中山路往火車站方向車流量大，就要占用1線快車道，剩餘車道又不足區分右轉、直行及機慢車道，這是空間上的困難。

許啟明說，現在的調整方式，評估將右轉動線拉長（延伸快慢分隔島漸變段）、提升交織視野、降低匯車角度，同時增設左側來車標誌，提醒用路人注意行駛。將來陸橋因鐵路高架化後，會拆除成平面道路路型，右轉彎車與直行機車的交織情形就會降低，屆時會再依車流特性及新道路幾何條件，重新規劃分配車道。

嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，圖為北興陸橋。記者李宗祐／攝影
嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象，圖為北興陸橋。記者李宗祐／攝影
嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象。記者李宗祐／攝影
嘉義市陸橋常發生右轉汽車與直行機車爭道現象。記者李宗祐／攝影
市議員王浩在議會上質詢，以圖卡要求改善右轉機車與機車交織現象。圖／市議員王浩提供
市議員王浩在議會上質詢，以圖卡要求改善右轉機車與機車交織現象。圖／市議員王浩提供

車道 標誌 鐵路高架化

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