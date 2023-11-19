斗六鐵路高架化 拚年底綜合規畫

雲林斗六市鐵路高架化有新進展，該案可行性評估送審10多次卡關，縣府經與台鐵局溝通後，工務處長汪令堯證實，已獲台鐵局同意維持原計畫的曲率半徑R730，不再堅持R1000要大範圍徵地改道的方案，後續完善報告書，盼儘速開啟聯外網絡。

斗六市區鐵路高架化還在可行性評估階段，市中心有7處平交道，其中鎮北、保長2處車流量大，民眾盼消除平交道。

汪令堯說，交通部鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會，9月25日開第19次會議，對斗六鐵路立體化，多數委員提北側彎道質疑，要求改善至R1000。

會中說明若配合改善北側彎道至R1000，最大軌道偏移量約45公尺，需取得斗六都計範圍用地約6000多平方公尺，估算須拆遷50棟建物，但被退件要求在可行性階段，與台鐵局協商定調斗六站北側彎道曲率半徑改善方案，15日送修正報告鐵道局及運輸研究所審查。

拆遷50棟店面及住家建物非易事，代價高、民意不同意，為此，縣長張麗善16日向交通部政務次長胡湘麟懇託，汪令堯也致電台鐵局溝通。

汪說，台鐵局認為該案可消弭7處平交道、3座陸橋及2處地下道，對鐵路行車及平交道安全提升有助益，同意曲率半徑改善方案維持縣府原提規畫，在既有鐵路廊帶範圍局部，將斗六站北側彎道由R689彎道改善至R730，不再堅持R1000採用大範圍徵地改道方案。

張麗善感謝台鐵局對斗六鐵路高架化支持，盼鐵道局及運輸研究所儘速依審查會議，加速召開工作會議商談配合修正事宜，縣府會參照意見完善報告書，力拚今年底進入綜合規畫。