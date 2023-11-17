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西拉雅趣飛車10周年 45隊報名歷年之最

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
西拉雅飛車趣活動邁入第10屆，今年共有45隊報名參加，是歷年之最。照／西拉雅風管處提供
西拉雅飛車趣活動邁入第10屆，今年共有45隊報名參加，是歷年之最。照／西拉雅風管處提供

概念來自國外的西拉雅飛車趣活動，參與賽事的無動力飛車造型五花八門，不只外觀吸睛，還得克服賽場地形跑完全程，第一名更有機會獨拿20萬獎金，今年正式邁入第10屆，吸引45隊報名角逐「最靚」與「最速」，組數是歷年之最，去年拿下冠軍的「火火火！火王爺」隊連續參賽從沒缺席，小朋友從小學玩到大學生，依然樂此不疲，26日當天還有多項優惠活動，邀請遊客一起來走馬瀨農場替選手加油打氣。

無動力飛車沒有引擎、馬達，不依靠任何動力，只能靠著重力加速度一路向前衝，炫麗的造型還得計算重量，太輕或太重都跑不起來，賽事場地走馬瀨農場算是「山道」地形，也考驗選手操作技術及勇氣，相當有趣。

西拉雅風管處表示，賽事一開始約20隊參加，增加到現在45隊超過一倍規模，不少隊伍至少都比過5屆以上，有企業也組隊參加，藉機宣傳公司形象並與員工同樂，包括小北百貨、迪卡儂、春芳號等，韓商起亞汽車也報名參加，是否以房車造型登場也令人期待。

西拉雅國家風管處處長徐振能表示，西拉雅趣飛車向來以創新、獨特的賽事為其特色，今年特別以「十周年繽紛西拉雅」為設計主軸，設置時光廊道，蒐羅10年來賽事的精彩記錄照片，不論是參賽者跟民眾都能感受無動力飛車的創意及魅力。

徐振能說，現場除精彩賽事，還推出加碼抽獎，遊客只要穿著帶有「仙境西拉雅」意象的白色衣著入園，除了門票優惠每人150元，更有機會將日式野餐風格拋帳帶回家，草原市集則邀請到網紅店家「蜷尾家」及知名餐車「糖伯伯」等多家人氣攤販，還有樂團精彩及氣墊遊樂園，歷年來的西拉雅人氣吉祥物，如達卡浪、莎韻、走馬瀨農場-瀨瀨、烏山頭水庫-烏嘎嘎、大埔鄉公所-老鷹哥及山豬妹都會到場與親子同樂。

無動力飛車不靠引擎、馬達，參賽飛車不只外型要搶眼，還得自力跑完全程。照／西拉雅風管處提供
無動力飛車不靠引擎、馬達，參賽飛車不只外型要搶眼，還得自力跑完全程。照／西拉雅風管處提供
去年拿下金獎的「火王爺」已經連續10年參賽，小朋友從小學玩到大學，相當有趣。照／西拉雅風管處提供
去年拿下金獎的「火王爺」已經連續10年參賽，小朋友從小學玩到大學，相當有趣。照／西拉雅風管處提供

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