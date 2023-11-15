全台最年輕 雲林東勢鄉代會主席24歲小鮮肉當選

雲林縣東勢鄉代會主席張哲維因健康因素請辭主席，昨天進行補選，24歲劉家瑋獲多數支持當選，成為全台最年輕的鄉鎮市代表會主席，他今表示，會與鄉長、公所一起努力創造就業機會，藉由自身例子吸引青年返鄉。

東勢鄉代會昨天補選主席，劉家瑋在11席鄉代中取得9席支持，加上他自己，共獲10票當選，他的父親劉培發在東勢鄉復興村已連任3屆村長，過去經常陪著父親服務村民，他前年自虎尾科技大學畢業，去年投入鄉代選舉，獲得選民支持當選。

雲林縣府民政處證實劉家瑋是現任全台最年輕的鄉代會主席，劉家瑋畢業虎尾科技大學車輛工程系，已取得乙級汽車修復技術師證照、汽車檢驗員執照，他盼未來藉此爭取汽車產業進駐東勢鄉，吸引青年返鄉，帶動鄉內經濟發展。