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全台最年輕 雲林東勢鄉代會主席24歲小鮮肉當選
雲林縣東勢鄉代會主席張哲維因健康因素請辭主席，昨天進行補選，24歲劉家瑋獲多數支持當選，成為全台最年輕的鄉鎮市代表會主席，他今表示，會與鄉長、公所一起努力創造就業機會，藉由自身例子吸引青年返鄉。
東勢鄉代會昨天補選主席，劉家瑋在11席鄉代中取得9席支持，加上他自己，共獲10票當選，他的父親劉培發在東勢鄉復興村已連任3屆村長，過去經常陪著父親服務村民，他前年自虎尾科技大學畢業，去年投入鄉代選舉，獲得選民支持當選。
雲林縣府民政處證實劉家瑋是現任全台最年輕的鄉代會主席，劉家瑋畢業虎尾科技大學車輛工程系，已取得乙級汽車修復技術師證照、汽車檢驗員執照，他盼未來藉此爭取汽車產業進駐東勢鄉，吸引青年返鄉，帶動鄉內經濟發展。
東勢鄉人口僅1萬3400餘人，人口老化嚴重，鄉代周嵩展指出，如今東勢鄉農會總幹事丁介郁、鄉代會主席劉家瑋都是年輕人，希望年輕人接棒後，為東勢鄉帶來新氣象。
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