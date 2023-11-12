台江親師生倡議山海圳健走 探訪內海、大圳、原鄉之路
台南社大台江分校、海佃小台江、長安國小、北區家扶中心、土城高中30餘名親師生，昨起以走路及搭車方式旅行山海圳國家綠道，除探訪黑面琵鷺、曾文水橋，今天更到曾文溪谷、原鄉探索，以及完成台灣山海圳國家綠道探索學習方案設計的「海佃溪遊趣」、「烏山嶺水利古道使用秘笈」、「青力屋X山海圳」、「內海之路探索學習」。
社大台江分校執行長吳茂成表示，為實踐台江拓墾守護神大道公「保境護生」的精神，鼓勵更多人利用周休2日，參與山海圳國綠道走路運動，特別選在11月11日「台灣健走日」出發，邀集台江流域學校親師生及志工，老中青3代，以土路及搭車方式走讀山海圳內海之路、大圳之路，實際調查並記錄沿途綠色交通的方式，以及態景點，規畫山海圳國家綠道健走探索學習方案，提供給更多學校親師生參考。今年是曾文水庫50周年，此活動也有飲水思源的意義。
昨天從山海圳國家綠道信仰起點朝皇宮出發，沿著國家綠道內海之路、大圳之路，探訪海尾路綠道黑面琵鷺、茄拔村的曾文水橋，並以曾文溪常見的山棕製作登山杖，晚上是「台灣山海圳國家綠道探索學習方案」設計，完成「海佃溪遊趣」、「烏山嶺水利古道使用秘笈」、「青力屋X山海圳」、「內海之路探索學習」。今天沿著曾文溪峽谷，從石硤內走到內葉翅吊橋，探訪原鄉之路山林之美，中午回到曾文水庫完成探索學習方案。
海佃國小的小台江社團規畫「海佃溪遊趣」，長安國小的「水水長安」則規畫「烏山嶺水利古道使用秘笈」要帶領即將走讀水利古道的全校學生參考。家扶社工規畫「青力屋X山海圳」探索學習方案，要帶領家扶孩子在寒假時壯遊山海圳。
吳茂成及老師楊淑瑤、沈介文全程陪伴，進行山海圳歷史人文及環境自然解說教學，大家採集美麗花葉，做植物敲染，同時以曾文溪常見的山棕，手作山棕愛心杖，放在東西口水利古道給市民使用。
學生吳語晨表示，台灣健走日倡議山海圳國家綠道健走運動，除了走路之外，發現台江有美麗的嘉南大圳，在九分子也有碼頭，但若是能夠有船，可以讓更多人看到水圳之美。
學生李沅澈說，沿途看到五梨跤、海茄苳、欖李、大葉欖仁、台灣楝樹等植物，到海佃國小對面的珍古德涼亭，還遇見一位阿嬤在吹中音笛，才發現原來山海圳是個陪伴的好地方。
長安國小學生高瑀彤表示，這樣的風景只是日常生活的一部分，卻很容易被忽略，老師常說，「美麗的風景就在日常生活裡，只要肯細細品味，我們不但要有國家綠道，還會有國家綠道的生活，應該也就是這意思吧！」
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