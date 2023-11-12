快訊

麥當勞多種經典品項成歷史 全網敲碗點名「這3樣」：快還來

台江親師生倡議山海圳健走 探訪內海、大圳、原鄉之路

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，今天探索曾文溪峽谷。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，今天探索曾文溪峽谷。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校、海佃小台江、長安國小、北區家扶中心、土城高中30餘名親師生，昨起以走路及搭車方式旅行山海圳國家綠道，除探訪黑面琵鷺、曾文水橋，今天更到曾文溪谷、原鄉探索，以及完成台灣山海圳國家綠道探索學習方案設計的「海佃溪遊趣」、「烏山嶺水利古道使用秘笈」、「青力屋X山海圳」、「內海之路探索學習」。

社大台江分校執行長吳茂成表示，為實踐台江拓墾守護神大道公「保境護生」的精神，鼓勵更多人利用周休2日，參與山海圳國綠道走路運動，特別選在11月11日「台灣健走日」出發，邀集台江流域學校親師生及志工，老中青3代，以土路及搭車方式走讀山海圳內海之路、大圳之路，實際調查並記錄沿途綠色交通的方式，以及態景點，規畫山海圳國家綠道健走探索學習方案，提供給更多學校親師生參考。今年是曾文水庫50周年，此活動也有飲水思源的意義。

昨天從山海圳國家綠道信仰起點朝皇宮出發，沿著國家綠道內海之路、大圳之路，探訪海尾路綠道黑面琵鷺、茄拔村的曾文水橋，並以曾文溪常見的山棕製作登山杖，晚上是「台灣山海圳國家綠道探索學習方案」設計，完成「海佃溪遊趣」、「烏山嶺水利古道使用秘笈」、「青力屋X山海圳」、「內海之路探索學習」。今天沿著曾文溪峽谷，從石硤內走到內葉翅吊橋，探訪原鄉之路山林之美，中午回到曾文水庫完成探索學習方案。

海佃國小的小台江社團規畫「海佃溪遊趣」，長安國小的「水水長安」則規畫「烏山嶺水利古道使用秘笈」要帶領即將走讀水利古道的全校學生參考。家扶社工規畫「青力屋X山海圳」探索學習方案，要帶領家扶孩子在寒假時壯遊山海圳。

吳茂成及老師楊淑瑤、沈介文全程陪伴，進行山海圳歷史人文及環境自然解說教學，大家採集美麗花葉，做植物敲染，同時以曾文溪常見的山棕，手作山棕愛心杖，放在東西口水利古道給市民使用。

學生吳語晨表示，台灣健走日倡議山海圳國家綠道健走運動，除了走路之外，發現台江有美麗的嘉南大圳，在九分子也有碼頭，但若是能夠有船，可以讓更多人看到水圳之美。

學生李沅澈說，沿途看到五梨跤、海茄苳、欖李、大葉欖仁、台灣楝樹等植物，到海佃國小對面的珍古德涼亭，還遇見一位阿嬤在吹中音笛，才發現原來山海圳是個陪伴的好地方。

長安國小學生高瑀彤表示，這樣的風景只是日常生活的一部分，卻很容易被忽略，老師常說，「美麗的風景就在日常生活裡，只要肯細細品味，我們不但要有國家綠道，還會有國家綠道的生活，應該也就是這意思吧！」

台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，師生在海佃國小前珍古德亭合影留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，師生在海佃國小前珍古德亭合影留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，今天上午從石硤內走到內葉翅吊橋。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，今天上午從石硤內走到內葉翅吊橋。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，師生製作登山手杖。圖／台南社大台江分校提供
台南市台江流域親師生昨起進行2天的山海圳國家綠道探索活動，師生製作登山手杖。圖／台南社大台江分校提供

曾文水庫 台江 健走

延伸閱讀

一舉兩得！ 新竹五峰「油羅山步道」林相優美 健走兼露營雙享受

孝子為母暖壽！公益健走捐出200萬元 今年第6年目標6000人

台江四草海堤「台江阿嬤」要離開民眾不捨 黃偉哲出聲了

倡議綠色生活 台江社大師生騎U-bike遊山海圳

相關新聞

國家重要民俗六房媽祖搬家 斗南新家「紅壇」今天上梁

國內唯一沒有固定廟宇並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，預定明年「搬新家」從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉...

百名街舞者齊聚嘉市一較高下 國際對抗賽今晚登場

台灣街舞盛事「2023街舞首都」，本月11、12日連續2天在嘉義市政府文化局音樂廳及文化廣場舉行，首日登場的Freest...

台南這家藥局連續辦捐血27年 黃偉哲送百杯冷飲感謝

台南市中西區老字號田邊藥局連續27年舉辦公益捐血活動，市長黃偉哲今天自掏腰包買了1百杯冷飲送給一早就排隊捐血的民眾。老闆...

光棍節另類詮釋 雲嘉南風管處用一張圖成功宣傳美景

昨天是1111光棍節，雲嘉南濱海國家風景區管理處在臉書粉專秀出一張北門蘆竹溝海邊一根根豎立的蚵架，聲稱專屬於蘆竹溝海邊光...

藝師經典名作大目降展出 展現美輪美奐竹編工藝

台南市竹會進駐台南新化大目降故事館，11日起舉行「一代風華」特展，將盧靖枝、莫永崇、翁明輝3位市定竹編技藝保存者的經典創...

嘉市停車場身障者友善空間不足 市府將全面清查並改善

嘉義市公私停車場對身障朋友不友善，有身障朋友向議員陳情，停車場出入通道被阻礙、身障車位被占用、繳費亭也上不去；市府交通處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。