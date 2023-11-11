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影／崙背大有養雞場遭撒冥紙掛白布條抗議 村民苦嚎：異味熏村怎活？

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙背鄉數十名大有村今天聚集在村內養雞場撒冥紙、掛白布條，抗議業者不顧村民生活、違背承諾貿然復工新建場區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙背鄉數十名大有村今天聚集在村內養雞場撒冥紙、掛白布條，抗議業者不顧村民生活、違背承諾貿然復工新建場區。記者陳苡葳／攝影

知名食品大廠多年前在雲林縣崙背鄉大有村北側設置一座養雞場，村民反映時常聞到異味，加上鄰近大有國小，空氣汙染已影響師生學習，未料後續又接在南側新建二場，年初因村民陳抗才停工，結果最近竟悄然復工，被人發現時場區架構已蓋好，村民憤而投訴縣府和公所，今天更組成抗議車隊到場外撒冥紙、掛白布條，強烈要求新建工程全面拆除，縣府農業處科長表示，會先請業者停工，並令其出面與村民協議。

「全村都快被臭氣籠罩！」今天率數十位村民到食品廠養雞場外的陳情代表人李健維說，食品廠位在北側的養雞場飄出異味，風一吹方圓數公里都聞得到，尤其距離大有國小僅1.3公里，師生飽受異味侵襲，影響學習精神。

崙背鄉民代表會主席蔡誌山、代表梁猷東指出，食品廠的北側養雞場已嚴重影響村民生活品質，結果緊接又規畫在南側蓋二場，當吹起南北風，全村都很臭，「要人怎麼活？」，村民對此已陳抗表達反對意見，業者在今年2月確有遵守協議停工至今，如今卻悄然開工，明顯違背承諾，會抗爭到底。

養雞場一、二場圍牆上今被大有村民掛上「拒絕汙染家園」、「違背承諾抗爭到底」白布條，甚至噴紅漆表明要「抗議」，聚集在場外的村民更抓起大把冥紙往場邊撒，氣憤又無奈的心情展露無遺。

村民高聲呼求縣府嚴格稽查業者、撤除企業的農業設施使用許可，並要求立即停工新建工程及全面拆除結構，隨後遞交陳情書，縣府農業處科長謝詠丞接過書面資料時表示，該企業養雞場是依畜牧法及新設置管理自治條例獲核發容許使用，公所依照容許核發建築執照，今會請公所依權責令業者停工，待取得地方協議後才能再動工，縣府也會持續介入協調，確保鄉親權益。

知名食品大廠在雲林縣崙背鄉大有村蓋養雞場，已蓋好的一場及正在興建中的二場，外牆今天均被村民掛上白布條。記者陳苡葳／攝影
知名食品大廠在雲林縣崙背鄉大有村蓋養雞場，已蓋好的一場及正在興建中的二場，外牆今天均被村民掛上白布條。記者陳苡葳／攝影

陳抗 空氣汙染 雲林

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