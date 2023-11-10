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舊嘉義菸葉廠活化轉型 局部開放時程曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員上午質詢批閒置，要求加快進度。圖／議員鄭光宏提供
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員上午質詢批閒置，要求加快進度。圖／議員鄭光宏提供

嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員上午質詢批閒置，要求加快進度，提出開放時程；文化局長盧怡君說，採分區整備、分區活化進行，第一期工程修復10號、11號倉庫及戶外空間綠地，明年3月完工開放，規畫展演、市集等用途，園區除做視音基地，3年轉型區域設計中心。

嘉菸2007年移撥市府，規畫公園「公36」預定地，2019年登錄歷史建築，市府擬轉型影視音基地、區域設計中心，2021年修繕停擺至今，2021年完成禮堂整修、轉型「影視音基地」後，市府依據「舊嘉義菸葉廠全區先期規畫」，將自籌超過3億預算，以三期、分區開發、委託經營，三階段逐步完成「公36」活化轉型。

議員王浩批舊菸葉廠活化轉型進度緩慢，有如閒置公共建物，要求財稅局閒置低度開發工作小組加強督促；議員鄭光宏說，舊菸葉廠活化轉型，市民高度期待，但拖延逾10年，何時可以打開嘉菸對外局部開放？市府一方面爭取中央經費補助，一方面自籌3億元開發。

鄭光宏表示，明年3月第一期完工開放，可比照文創園區規畫展演、市集及開嘉市集等用途，吸引人潮走進嘉菸，市府規畫第二期工程修復複熏室、福利社、員工浴室、製材工廠及鍋爐室等，第三期引進民間資源、以營運為前提，修繕並開發一號至五號倉庫。

盧怡君說，舊菸葉廠活化轉型，是市長黃敏惠提出「西區大發展」重要施政，採分區整備、分區活化進行，第一期工程修復10號、11號倉庫及戶外空間綠地，明年3月完工開放，規畫展演、市集等用途，預計3年轉型區域設計中心，引進國內外設計能量，帶進產業、青創，除分年自編預算，還會積極向中央爭取補助。

嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員鄭光宏（右）上午質詢文化局長盧怡君（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員鄭光宏（右）上午質詢文化局長盧怡君（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員上午質詢批閒置，要求加快進度。圖／議員鄭光宏提供
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員上午質詢批閒置，要求加快進度。圖／議員鄭光宏提供
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員王浩（右）上午質詢文化局長盧怡君（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市政府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，進度緩慢，議員王浩（右）上午質詢文化局長盧怡君（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義 歷史建築

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