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台西海口生活館 淪蚊子館

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣台西海口生活館閒置，無人整理，圖為館外的船裝置藝術幾快被雜草覆蓋。圖／議員顏嘉葦提供
雲林縣台西海口生活館閒置，無人整理，圖為館外的船裝置藝術幾快被雜草覆蓋。圖／議員顏嘉葦提供

雲林台西海口生活館原是沿海地區熱門親子休憩景點，為配合開發綠色智慧產業園區，縣府將改作園區服務中心，議員昨質詢指出，此案仍處規畫階段，目前面臨無人維管空窗期，內部環境髒亂、雜草叢生，但民眾還可進出，應以「類遊客中心」開放；張麗善回應，會評估活化現有場域。

縣府表示，近期將派員到場清潔整理，後續也擬增派固定人員巡守，並評估相關意見來改善。

台西海口生活館屬經濟部工業局工業用地，2014年營運，教育處委託民間團隊營運，一度是立式划槳、賞鳥的熱門據點，而縣府推動台西綠色智慧產業園區欲納入生活館作為園區服務中心，去年所有權移交至建設處，但隨著計畫結束、團隊撤出，館舍停擺1年多沒人維護。

縣議員顏嘉葦昨質詢說，地方居民反映海口生活館內部設施因閒置逐漸損壞，公廁沒人打掃，地面滿是碎沙石和衛生紙，遊客望之卻步，大嘆可惜。

團隊 議員 衛生紙

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