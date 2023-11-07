快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

首府大學退場南市接管 黃偉哲：無縫接軌可省下數億元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳秋宏今天在總質詢時關心首府大學退場後，市府未來接管的進度與規畫。圖／擷取南市議會直播畫面
台南市議員陳秋宏今天在總質詢時關心首府大學退場後，市府未來接管的進度與規畫。圖／擷取南市議會直播畫面

首府大學退場後，市府只要付教育部1.9億元就可接收房舍，市長黃偉哲今天在市議會質詢時表示，這是全國首件大學退場後無縫接軌進駐的例子，為南市省下好幾億元。未來接管後用途包含五大項目，也將作為市府備援中心，保二總隊2中隊也將進駐，讓南市增加200多名警力。

台南市議員陳秋宏關心首府大學退場後，市府未來接管的進度與規畫，也希望藉由首府大學退場後，有效利用房舍空間與土地，翻轉大溪北。財稅局表示，依行政院會議決議由南市府做整體規畫， 經盤點初步規畫方向包含供0至7歲兒童使用的子悠遊館、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、供選手培訓及民眾使用的全民運動中心、勞工學苑、樂齡學習中心及行政辦公空間等，代管所需經費1850萬元及5大轉型面向所需相關經費4.8億，後續將由行政院召開專案會議辦理經費補助。

體育局長陳良乾說，首府大學有200多間宿舍，也將規畫設置選手訓練中心，培訓國家隊選手，另還有網球、籃球場地，會兼顧全民運動使用。

黃偉哲說，首府大學積欠教育部1億9千多萬元，目前教育部正進行清算，南市花1.9億就能使用首府大學現有空間與房舍，只需內部整修就可使用，省下蓋房舍的開銷，可省下好幾億元，也是國內首件大學退場，縣市政府無縫接軌使用的例子。

黃偉哲說，台南市政府有民治行政中心及永華市政中心，也規畫在首府大學設置市府的備援中心，讓北、中、南都有市府可運作的地方，做好萬全準備。

大學退場 黃偉哲 教育部 台灣首府大學

延伸閱讀

日本前橋市台灣友好議員聯盟訪台南 深化交流

2顆洋香瓜1顆來自台南 黃偉哲攜手太太劉育菁甜蜜行銷

台南試辦機車不強制二段式左轉　5天僅1件違規「鬼切」

從79公斤腫到90公斤！黃偉哲曾胖到連媽都不認得 決心減重但放不下美食

相關新聞

軍方魚叉飛彈重點營區擬設雲林虎尾 地方強烈反對要縣府「硬起來」

國防部擬規畫新建6處魚叉飛彈營區，其中雲林虎尾是重點營區之一，縣議會國民黨、民意及誠信聯盟等黨團今天聯合質詢表達反對立場...

首府大學退場南市接管 黃偉哲：無縫接軌可省下數億元

首府大學退場後，市府只要付教育部1.9億元就可接收房舍，市長黃偉哲今天在市議會質詢時表示，這是全國首件大學退場後無縫接軌...

影／台南立委選戰李全教要求檢方「查賄選」 朱正軒反駁惡劣抹黑

台南市下屆立委第四選區前議長李全教參選，與對手民進黨立委林宜瑾陣營激戰。李全教今天指控林宜瑾的幹部還有子弟兵朱正軒「以公...

台南下營農產有五寶 農遊旅行吸引「都市俗」來見世面

台南市下營區以農業及畜牧業為主，以出產蠶桑、白鵝、黑豆、文旦聞名，近來再加入外銷日本的台灣越光米，有五寶稱號，但也面臨農...

血庫急缺O、AB型！嘉縣慈善捐血 東石烤蚵業青年齊挽袖

台南捐血中心急缺O型及AB型，庫存不到3天，嘉義縣義愛慈善會為此今天在東石先天宮香客大樓前辦慈善捐血，出動10多名人員，...

移民署公務主管遭基層檢舉 被調職又旋風復崗引質疑

移民署雲林縣服務站主任黃清欽今年初遭前服務單位、新竹縣服務站基層投訴常於上班時間打瞌睡、拿基層獎金做公關等情事，7月中旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。