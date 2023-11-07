首府大學退場南市接管 黃偉哲：無縫接軌可省下數億元

首府大學退場後，市府只要付教育部1.9億元就可接收房舍，市長黃偉哲今天在市議會質詢時表示，這是全國首件大學退場後無縫接軌進駐的例子，為南市省下好幾億元。未來接管後用途包含五大項目，也將作為市府備援中心，保二總隊2中隊也將進駐，讓南市增加200多名警力。

台南市議員陳秋宏關心首府大學退場後，市府未來接管的進度與規畫，也希望藉由首府大學退場後，有效利用房舍空間與土地，翻轉大溪北。財稅局表示，依行政院會議決議由南市府做整體規畫， 經盤點初步規畫方向包含供0至7歲兒童使用的子悠遊館、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、供選手培訓及民眾使用的全民運動中心、勞工學苑、樂齡學習中心及行政辦公空間等，代管所需經費1850萬元及5大轉型面向所需相關經費4.8億，後續將由行政院召開專案會議辦理經費補助。

體育局長陳良乾說，首府大學有200多間宿舍，也將規畫設置選手訓練中心，培訓國家隊選手，另還有網球、籃球場地，會兼顧全民運動使用。

黃偉哲說，首府大學積欠教育部1億9千多萬元，目前教育部正進行清算，南市花1.9億就能使用首府大學現有空間與房舍，只需內部整修就可使用，省下蓋房舍的開銷，可省下好幾億元，也是國內首件大學退場，縣市政府無縫接軌使用的例子。

黃偉哲說，台南市政府有民治行政中心及永華市政中心，也規畫在首府大學設置市府的備援中心，讓北、中、南都有市府可運作的地方，做好萬全準備。