嘉縣露營場合法化 76件待加速

行政院去年7月公告露營場納管法制化，嘉義縣政府截至10月底列管的露營場共80家，1年來輔導17件申請土地容許，其中4件核准通過第1階段，通過比例23.5%高於全台平均。縣府呼籲，既有露營場業者年底前提申請，明年起加強查處；有議員認為，盼中央再擴大露營場能設置的總面積。

嘉縣熱門露營場集中在番路、阿里山、梅山、竹崎鄉，縣府指出，目前僅1家合法為東石鄉向禾休閒農場，申請土地容許通過的第1階段的4件，待完成水保及建物執照等計畫內容，即可拿到合法證明，未通過案也主動聯繫申請人協助修正。

嘉縣文觀局長徐佩鈴說，既有露營場業者都表示願提出設置申請，也有反應申請文件上有難度，已委託專業團隊各別輔導，目前約70家完成現場丈量及評估申請方向，之後將陸續代為申請。

縣議員武清山說，露營法規定總面積只能設660平方公尺、換算不到200坪內，要包含衛浴設施及管理室，扣除後，僅能容得下4、5個雙人小帳，大帳棚也僅能放2帳，根本不符現況，是多數業者申請合法化最大困難點，盼中央修改規定。縣府表示，為輔導業者申請辦過4場座談會，也會彙整資料送至交通部觀光署。