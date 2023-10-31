嘉市購物節送出百萬鑽石、油電車 嘉購王消費3666萬獲13萬名牌包

嘉義市購物節於10月10日落幕，今天市府頒發特獎百萬鑽石套鍊、2輛百萬油電車等得獎幸運兒。今年「嘉購王」單人登錄發票金額3666萬4722元獲價值13萬元LV名牌包，還有60名民眾登錄金額破百萬，顯現嘉義市驚人消費力。

市長黃敏惠表示，購物節已經邁入第4屆，面對疫情衝擊及考驗，在各界的用心與努力，凝聚力量，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，打破歷年紀錄衝破7.5億，每年逐年成長，業者們投入相當多的資源與心力支持購物節活動，一同刺激買氣、振興經濟，讓嘉義市更好。

黃敏惠親自頒獎給獲獎的幸運兒，特獎K.SWEET百萬鑽石套鍊得主是嘉義市許先生，他在好市多購物，結果抽到價值200萬的鑽石套鍊，直呼太幸運了。

嘉義市郭小姐也是到好市多買保健食品登錄發票後，沒想到換來1輛百萬油電休旅車，接到得獎電話時以為是詐騙，確認中獎後，又驚又喜。嘉義市郭先生買了部冷氣機，抽獎中百萬油電車。

嘉義市康先生累計單人登錄發票金額3666萬4722元榮登「嘉購王」獲價值13萬元LV名牌包，但他不願透露是購買什麼商品。

市府建設處長田長沛表示，今年不僅發票登錄總額創新高，雲端發票登錄總筆數也高達43萬5539筆，比去年成長2成，購物節連續2年開放民眾使用載具系統綁定，完成後就可以直接匯入嘉義市的消費記錄並自動產生抽獎序號，讓抽獎變得更方便，帶動消費者一起進入減紙減碳的數位化生活。