曾文、南化水庫聯通管 明年6月通水

行政院長陳建仁昨視察曾文水庫與南化水庫聯通管工程進度，宣布將提前半年、預計明年6月通水；因上半年南部大旱，曾文水庫蓄水率一度剩6.5%，經濟部水利署長賴建信指出，屆時曾文水庫可提供每日80萬公噸備援水量支援南化淨水場，南化水庫溢流也可反送到烏山頭水庫存放。農民期盼，水源調度更有效率，減少休耕頻率。

賴建信指出，台南、嘉義川流水少、庫容多，高雄則川流水多、庫容少，目前南化水庫與高屏堰間已有聯通管，若再增加曾文南化聯通管，就能把更多高雄地區川流水存下來，逢乾旱時能調節水源，穩定嘉義、台南、高雄供水。

1973年竣工的曾文水庫今年50年周年，陳建仁昨到台南、嘉義縣交界曾文水庫大壩紀念碑，與南市長黃偉哲、嘉縣副縣長劉培東等人切蛋糕慶祝，再前往視察曾文南化聯通管工程。

賴建信說，曾文南化聯通管總長27.33公里，已完成22.79公里，截至10月25日進度達82.23%，全力趕工，預計可提前在明年6月底完工，此外，預留木瓜園台地、東口堰2處地點，後續將利用水位差，規畫小型水力發電場。

陳建仁指出，持續推動台南與新竹海水淡化廠、伏流水開發，完成水庫清淤、西部水資源設施珍珠串計畫，未來研擬串連彰化地區，穩定灌溉、民生、工業用水。

黃偉哲說，今年南化水庫歷經6次溢流、共2500多萬公噸，盼聯通管完工，南化水庫豐水期溢流的水能來支援曾文與烏山頭水庫系統。

「最重要的是，能更有效率利用每一滴水！」南市後壁區林姓稻農說，近3年遇到4次休耕，尤其過往曾看到烏山頭水庫或南化溢流曾文水庫洩洪，眼睜睜看著水浪費掉真的很無奈，聯通管預料會大幅改善這樣情形，「多數農民都很期待，減少休耕頻率」。