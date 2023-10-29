全國環保志義工齊聚台南 陳建仁呼籲大家守護環境
環境部今在台南嘉南藥理大學舉辦全國環保志義工群英會，全國22縣市超過2000名環保志義工透過趣味競賽切磋交流。行政院長陳建仁下午參與閉幕典禮，陳建仁致詞時不斷感謝環保志義工的辛勞，更呼籲大家一同投入守護環境工作。
群英會透過4大項目趣味競賽展開環境知識比拚，閉幕典禮時，由環境部長薛富盛先頒發四大趣味競賽特優隊伍，陳建仁也頒獎表揚38名績優環境教育志工。
陳建仁致詞表示，全球氣候變遷對環境構成很大的威脅，目前有130個國家提出淨零排放的宣誓與行動，台灣也是訂2050年達成淨零排放目標，從產業、能源、生活及社會轉型來努力，而淨零綠生活，所有志義工扮演著舉足輕重的角色。
陳建仁說，台灣推動環保志義工制度已邁入33年，所有勞苦功高的志工、義工，推廣環境教育、執行河川的巡守，還有落實資源回收等環境維護工作，這都是綠生活轉型很重要的一環。
陳建仁也感謝志工、義工將環境教育的理念帶入社區、學校，透過公民參與的方式，集結更多的力量，使得環保精神發揚光大。
陳建仁指出，每名志工、義工都是保護台灣環境的無名英雄，努力讓全世界都看得見，更呼籲全民一起守護環境，造就健康家園，不分彼此一起來關心。
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