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緊來！雲林虎尾就業中心萬聖求職趴 裝神弄鬼有好康

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心10月31日舉辦萬聖節求職趴，把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，歡迎參加。記者蔡維斌／翻攝
迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心10月31日舉辦萬聖節求職趴，把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，歡迎參加。記者蔡維斌／翻攝

迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，將於10月31日舉辦一場「好會妝之職業認識暨徵才」，除有五家企業到場徵才，還有精彩的職業制服變妝趴，歡迎大家踴躍參加，期在萬聖節找到合適的好工作。

當天徵才的廠商有「全家便利商店」、「統一超商」、「阿甘薯叔」、「永美加油站」、「普屋健身有限公司」，將招募儲備店長、門市正職人員、兼職計時人員、生產及包裝理貨員、品管人員、加油服務員、健身教練、櫃台及業務等合計50個職缺，現場也有彩妝師提供免費彩妝服務，鼓勵民眾在面試之前先做好服裝儀容，一舉求職順利。

當天現場工作人員全都變妝為警察、護士、美髮師、醫生、消防員、廚師、郵差、便利商店門市人員、軍人、農夫、藥師、保全等12類職業制服現身，藉著制服趴帶出各職業的工作內容與職能，歡迎民眾帶著家人來參加這場萬职求職趴；只要變妝前來的民眾都可帶走一份【好會妝禮】，求才廠商也會準備糖果，等著求職者來敲門討工作。

虎尾就業中心主任張春美表示，勞動部推出「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」提供一條龍求職服務，如有難以負擔服裝儀容費的，可申請每人每年1次、最高補助2500元添購服裝鞋襪、剪髮美容清潔用品；面試期間可以實物給付或電子票證儲值方式補助餐費交通每人每次300元、每月最高1200元、每年最多補助3600元，讓弱勢求職者也能穿水水、提高獲聘機會。更多訊息請洽 (05)6330422。

迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心10月31日舉辦萬聖節求職趴，把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，歡迎參加。記者蔡維斌／翻攝
迎接萬聖節，雲林縣虎尾就業中心10月31日舉辦萬聖節求職趴，把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，歡迎參加。記者蔡維斌／翻攝

求職 面試 雲林

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