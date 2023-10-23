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南市動物防疫保護處處長換人 今辦理交接

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局今辦理動物防疫保護處新任處長交接典禮，農業局簡任技正周志勲（右）接任處長，原處長吳名彬（左）調任簡任技正，局長李建裕（中）到場監交。圖 ／台南市政府提供
台南市政府農業局今辦理動物防疫保護處新任處長交接典禮，農業局簡任技正周志勲（右）接任處長，原處長吳名彬（左）調任簡任技正，局長李建裕（中）到場監交。圖 ／台南市政府提供

台南市政府農業局今辦理動物防疫保護處新任處長交接典禮，現任處長吳名彬與農業局簡任技正周志勲位互換，人事案今天正式上路。

獸醫師出身的周志勲畢業於嘉義專科獸醫科、嘉南藥理科技大學保健系及中正大學政治學系碩士，擔任公職26年，行政歷練完整，曾任官田公所秘書、農業局畜產科長、簡任技正等要職。

周志勲任職農業局簡任技正期間，也負責督導動保處各項業務，熟稔動物防疫、保護等相關業務，農業局說，周志勳原任農業局府會聯絡人，在專業及在地人脈對動保相關業務推動，都可無縫接軌。

據知，現任處長吳名彬5年前由副處長升任，行事穩健，不過動保處業務繁重，吳名彬四處奔波、折衝，健康一度亮紅燈，經高層上月徵詢調整職務，吳、周兩人職務互調，本月拍板定案，今天辦理人事布達。

主持典禮的農業局局長李建裕表示，秉持市長「用人唯才，量才錄用」原則，周志勳接掌新職務，相信運用獸醫師專業及豐富行政經驗，必能發揮所長，提升服務深度及寬度。

台南市政府農業局今辦理動物防疫保護處新任處長交接典禮，農業局簡任技正周志勳（第一排右五）接任轉任簡任技正的吳名彬（第一排右四），局長李建裕（第一排右六）等人與會。圖 ／台南市政府提供
台南市政府農業局今辦理動物防疫保護處新任處長交接典禮，農業局簡任技正周志勳（第一排右五）接任轉任簡任技正的吳名彬（第一排右四），局長李建裕（第一排右六）等人與會。圖 ／台南市政府提供

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