善化牛墟搬家有望 市府與台糖簽訂MOU將落腳這裡

台南善化牛墟是全台碩果僅存3處牛墟之一，因地主不再續租引發存續危機，在地民眾與攤商向民代陳情，尋求易地營運可能性，現在總算有譜，相中善化溪底寮台19甲線旁一處台糖土地，南市府今天與台糖簽訂用地開發MOU，將辦理用地變更並規劃牛墟市集，地方對此相當期待，但也擔憂選址淹水、停車問題。

「牛墟」是早期農村社會交易牛隻的場所，衍生出攤販聚集的市集，從農機具、花草種苗、生鮮蔬果等各類生活用品無所不包，連美食小吃都有，就像是鄉村的百貨公司，隨著社會變遷逐漸式微，現在全台僅剩台南善化、鹽水及雲林北港3處，善化歷史最為悠久，從1870年時就有交易紀錄。

目前善化牛墟位於什乃里，每月營業9天，牛墟內攤商約200攤，加上外圍超過400攤，營業時間人車洶湧，近年南科帶動發展，土地飆漲，地主有意收回，多方努力下去年勉強完成續租，但也宣告是最後5年，攤商找上民代陳情，立委郭國文、南市副議長林志展邀集市府相關單位及台糖公司商議，前後找了4處場址，考量成本與地理位置，最後選定善化區溪美里這處4公頃農地。

立委郭國文說，這處基地面積占地4.9公頃，就位於台19甲線旁，交通便利，腹地廣大，原本就是「台南大湖」計畫區，目前台糖用來種植甘蔗，用地配合沒有問題，南市府經發局表示，未來將辦理用地變更，現地規劃攤商市集區外，也預留停車場空間，更打算興建牛墟文化館，採公辦民營方式經營，預計5年內完成。