北港朝天宮改選董事長 蔡咏鍀連任

雲林縣北港朝天宮新改選的第11屆董監事會昨天就職並改選董事長，由現任董事長蔡咏鍀順利連任，他發表感言強調，媽祖不僅是北港的媽祖、台灣的媽祖，更是世界的媽祖，新董監事會是新責任的開始，將繼續扛起重擔和所有信徒並肩立足北港，站穩台灣，走向世界，讓大家都感受媽祖庇佑。

新任董、監事昨在媽祖神像前宣誓就職，並選出監事主席吳俊彥、董事長蔡咏鍀及副董事長蘇健榮、吳炳俊，隨後進行交接儀式，由內政部宗教及禮制司長林清淇監交，來自全國數百名友宮主事者觀禮，場面盛大。

蟬聯3屆董事長的蔡咏鍀感謝大家支持，並強調將抱持感恩的心，繼續扛起宏揚朝天宮媽祖精神的重任，更要扎根文化藝術，珍貴文物、創意陣頭藝閣結合創意流行，讓更多年輕人認識朝天宮，認同媽祖信仰，不管朝天宮分靈全世界幾千座廟宇，最重要的價值還是要以信仰渡化社會，感動世人，日日行善，才能成就國泰民安。

蔡咏鍀說，新董監事會要承襲朝天宮精神，積極結合信仰力量公益行善，成為國家社會正向的力量，未來四大重點目標，信仰帶動社會行善、弘揚家庭孝道、推動教育、創意宗教文化行銷，抱持感恩的心，宏揚慈悲心，扛起媽祖賦予的任務。