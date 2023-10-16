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杭州亞運台南後壁學子奪3銀2銅 後壁鄉長：她無私奉獻重要功臣之一

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁學子杭州亞運軟網奪下3銀2銅，地方與有榮焉。圖 ／後壁區公所提供
台南後壁學子杭州亞運軟網奪下3銀2銅，地方與有榮焉。圖 ／後壁區公所提供

中華隊在本屆杭州亞運軟式網球項目，奪下3銀2銅成績耀眼，參賽10名選手就有5名是南市後壁國中及高中栽培出來國手，地方與有榮焉。

本屆亞運中華隊軟網分別獲得女子及男子團體賽各1面銀牌、男子單打銀牌、銅牌各1面及混雙銅牌，10名選手其中7名來自南市，有5名由後壁國中及高中栽培出來的，分別為余凱文、林韋傑、黃詩媛、徐巧楹及郭千綺，在偏鄉物質及人力資源普遍不足情況下更為不易。

後壁區各界上午在後壁國中舉辦歡迎會，區長陳玉惠等人出席，後壁國中校長高儷玲表示，後壁國中及高中自民國96年參加全國中等學校運動會軟網比賽至今，共為南市獲得76面金牌。參加全國各大盃賽如中華盃、中正盃等，大多坐收金牌，成績斐然。

而本次亞運最大功臣之一女子代表隊教練方燕玲，也是後壁國中軟網專任運動教練。在亞運集訓三年間，只要國家選手訓練中心放假，必定驅車由左營回到後壁國中看選手練習，相當盡心。

她指出，後壁國中主要招收後壁國小軟網隊的學生，也招收其他縣市國小畢業選手，國中畢業後再進入後壁高中繼續練習。只要選手有意願持續努力，大多可以軟網優異成績進入台北市公立大學就讀。

後壁國中校長高儷玲（左）頒獎獎牌給幕後功臣教練方燕玲（右），感謝辛苦付出。圖 ／後壁區公所提供
後壁國中校長高儷玲（左）頒獎獎牌給幕後功臣教練方燕玲（右），感謝辛苦付出。圖 ／後壁區公所提供

金牌 運動 偏鄉 2022杭州亞運

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