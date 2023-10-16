杭州亞運台南後壁學子奪3銀2銅 後壁鄉長：她無私奉獻重要功臣之一

中華隊在本屆杭州亞運軟式網球項目，奪下3銀2銅成績耀眼，參賽10名選手就有5名是南市後壁國中及高中栽培出來國手，地方與有榮焉。

本屆亞運中華隊軟網分別獲得女子及男子團體賽各1面銀牌、男子單打銀牌、銅牌各1面及混雙銅牌，10名選手其中7名來自南市，有5名由後壁國中及高中栽培出來的，分別為余凱文、林韋傑、黃詩媛、徐巧楹及郭千綺，在偏鄉物質及人力資源普遍不足情況下更為不易。

後壁區各界上午在後壁國中舉辦歡迎會，區長陳玉惠等人出席，後壁國中校長高儷玲表示，後壁國中及高中自民國96年參加全國中等學校運動會軟網比賽至今，共為南市獲得76面金牌。參加全國各大盃賽如中華盃、中正盃等，大多坐收金牌，成績斐然。

而本次亞運最大功臣之一女子代表隊教練方燕玲，也是後壁國中軟網專任運動教練。在亞運集訓三年間，只要國家選手訓練中心放假，必定驅車由左營回到後壁國中看選手練習，相當盡心。