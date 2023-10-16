南市青皮椪柑初上市酸甜好滋味 減產一成產期至下月

秋意濃，台南東山、白河特有的青皮椪柑進入產期，今年上半年因缺水嚴重，農會及公所訪查，推估產量越少1成，也因上半年乾旱，平均果粒較往年略小，但甜度反增，消費者可趁此選購。

青皮椪柑是台南特產，外皮青綠和一般外皮黃色的橘子不同，市府農業局說，因中南部柑橘成熟期間天氣還很熱，葉綠素無法順利分解，所以果皮在成熟時仍為綠色，但果實嘗起來甘甜略帶微酸，擁有獨特椪柑風味，賣相也佳。

資料顯示，台南青皮椪柑大都栽種在海拔350至500公尺間山坡地，東山及白河南寮關子嶺一帶是主要產區，東山區達700多公頃，白河南寮約150公頃。今年約從本月初採收，估計可至下月下旬，較往年約晚1周。

東山區東原里果農周義雄種1甲1，他苦笑說，因農田沒水池，今年上半年乾旱嚴重，估計產量較去年少了快一半，果粒也較往年小，慶幸的是品質不受影響，甜度較往年高。

東山區公所及東山農會說，初步訪查，今年青皮椪柑產量跟去年相較，整體約少近1成，青皮椪柑落實分級，銷售規格大致上分為周徑25、27、30公分，27公分是市場主力，目前每台斤45至50元之間，30公分50至55元，25公分因果粒較小約35至40元，預估本周進入產量高峰，民眾可來東山品嘗咖啡配青皮椪柑，別有一番風味。