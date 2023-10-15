葫蘆埤自然公園重開放 親子搶頭香

台南市觀光旅遊局斥資950萬元，在官田葫蘆埤自然公園進行地景優化及凌波吊橋修繕工程，吊橋、兒童遊憩區與樹林區從6月起封閉施工，原預計11月完工驗收啟用，現在工程進度提前，大部分設施都已完善，凌波吊橋可供通行，最受小朋友歡迎的大象溜滑梯也重新開放，昨剛好有親子前來「搶頭香」，玩得不亦樂乎。

官田葫蘆埤自然公園是南市遊憩景點，園區有豐富的生態資源及埤塘美景，也是新南瀛八景之一「菱香舟影」的所在地，南市觀旅局表示，這次修繕工程包括凌波吊橋的整體性結構修繕，新增安全護欄，並整修一旁的無障礙木棧道。

另外在樹林區將打造景觀步道、設置不同造型的休憩座椅，兒童遊憩區則縫合地坪與周遭景觀融合，改善遮陽設施、增設排水溝等，展售館則是牆面粉刷與新設指標系統。

展售館在整修期間雖然照常對外開放，但當時正好是暑假期間，少了遊憩設施，也影響民眾遊興，經過3個多月施工陸續完成，整體工程已接近收尾階段，觀旅局現勘並與廠商溝通，目前吊橋、溜滑梯及遊憩步道都先開放，未完成的小部分區域封閉，不影響遊客來園體驗。