台南市YouBike 2.0提前達成300站 遍及全市山海28區

台南市公共自行車YouBike 2.0自今年2月上線服務，原預計今年11月達成站點設置300站進度，已提前在今日達成第一階段的設置目標300站，使用人次已突破140萬人次，市長黃偉哲表示， 112年在台南舉辦的全國運動會即將到來，歡迎大家騎乘YouBike遊台南及觀賞賽事，市民朋友使用台南市推出的公共運輸月票方案，也可享有前30分鐘免費的優惠。

交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘本市YouBike 2.0的設站地點，目前300處站點遍布全市28個行政區，除了原台南市6區與鄰近地區、南科地區及新營區外，更新增於溪北地區後壁、白河、東山、鹽水、柳營、下營、六甲、麻豆、官田，山線的山上、玉井以及海線的七股及北門均設有站點。

YouBike 2.0車輛也已達到2950輛，廣受好評的YouBike 2.0E電輔車已全數投入，總數達500輛，交通局也將持續依黃偉哲市長的要求，加速擴增YouBike 2.0站點，持續投入車輛，擴大服務量能。

王銘德指出，目前站點主要設置於交通節點(台鐵車站、轉運站及停車場)、學校機關及社區等生活中心，另觀光景點也為重要設置場域，以提供市民及觀光旅客便利的公共自行車服務。近期增加的站點計有中西區2處，為西華南成功及頂美公園，另有麻豆區1處為麻豆新樓醫院公園。

交通局表示，站點增加也讓借還車更方便，歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城，交通局與微笑單車團隊亦持續辦理各行政區的設站會勘，後續也繼續增設各區站點，朝下一階段500站目標持續前進，敬請大家期待。