林聰明沙鍋魚頭獲選金馬60聯名禮盒 黃敏惠攜手3女力縣市長發表

嘉義市美食好店「林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒」，獲選金馬60聯名禮盒，市長黃敏惠上午親率林聰明及長女林佳慧等12間產業嘉義隊代表，前往台中市林皇宮，參加「女力發威市首聯談-金馬60聯名商品揭露記者會」，互相交流觀摩，提升品牌競爭力。

黃敏惠與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中市副秘書長賴淑惠等4位女性縣市首長，首次合體發表，第60屆金馬獎推出款聯名伴手禮，暢談城市獨有特色及農業品牌轉型，現場氣氛熱絡。

林聰明沙鍋魚頭是嘉市餐飲品牌，也是台灣第一個站上NETflix國際飲食品牌，這次推出聯名禮盒，以沙鍋魚頭靈魂沙茶醬為主角，加上象徵木都意象的檜木湯匙，組合兩種不同的沙茶醬口味，由台中科大老師侯純純團隊設計，融合年輪、圓環與木都的在地元素，把70年老店林聰明沙鍋魚頭在二通（中正路）起家的情感，以及對上一代的情懷，深深烙印在聯名包裝上，是跨界合作成功典範。

記者會發表5款「金馬60聯名商品」：台中市農業局霧峰農會「荔枝蜂蜜酒禮盒」、台中原創「大甲的阿聰師芋泥奶酪蛋糕」、雲林良品「瑞春醬油阿甘薯叔聯名禮盒」、品味南投「草屯農會一口宜口洄慕米商品禮盒」，以及嘉市好店「林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒」等。