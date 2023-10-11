雲林推雲饗豬 認證國產加工肉

桃園市政府查獲冷凍食品公司用美國冷凍豬前腿肉製造的火鍋豬肉片，涉包裝標示產地加拿大，雲林有3家火鍋店此用同批肉品，都已用罄，引起消費者緊張。縣長張麗善昨天說，除肉品市場成立雲饗豬品牌，將推出「雲饗豬聯盟」；雲林肉品市場解釋，聯盟會確保加工肉品使用國產豬肉，防堵洗產地。

豬肉產地標示不實的消息一出，有人痛批「什麼才是真的」，也有人認為並非不能吃下肚，反過來指稱「又不是不能吃，何必製造恐慌」。

張麗善昨天參加國慶升旗之後受訪表示，事實就是從美國進口的豬肉、從巴西進口的雞蛋本應按照食安法規確實標示產地，政府卻主導大家欺騙，「只要進口到台灣分切，就可以實質轉型變成國產豬肉」，這樣真的對嗎？

張麗善指出，雲林是養豬大縣，目前畜養逾160萬頭豬隻，她第1任甫上任便遇到非洲豬瘟疫情，當下立刻禁止廚餘養豬，2020年縣府推出零瘦肉精聯盟，目前通過認證的牧場達419家，「此時回歸來看，這才是最能取信消費者的機制」。

雲林肉品市場總經理黃加安說，雲饗豬聯盟最快明年啟動，號召使用國產豬肉的加工業者參與認證，避免出現產地疑慮，除保障豬農權益，也透過清楚標示提供消費者多一項選擇。