回響／台南海岸退縮嚴重 環團：台61線以西應禁止開發

台南社大長期淨灘、觀察海廢，20多年前二仁溪出海口還有沙灘，現在沒沙灘了，2006年曾文溪出海口北測頂頭額汕還有大片防風林，但2016年最後1棵木麻黃倒下，海水進逼海堤。七股潟湖以往只有颱風來襲，沙洲才有可能被海水衝破，現在強勁西南氣流捲起的長浪，都會刮走大量的沙，青山港汕幾乎已淪陷，而網仔寮汕若不加緊防護，隨著海平面上升，也岌岌可危。

本報9日針對台南海岸線退縮，七股潟湖陸化問題做專題報導，台南環保團體認為，海岸線多處明顯退縮，應加強防護力道，否則令人擔心，隨著急遽氣候與海平面上升，未來台南淹水地區會擴大。

台南社大研究員晁瑞光說，20年前國聖燈塔北堤有大片防風林，面積約7公頃，但隨著海岸倒退，沙灘內縮，海水直侵而入，防風林面積逐漸縮小，到2016年，最後1棵木麻黃倒下，美麗的曾文溪口北側防風林也消失，而此種現象也正與科學家說的極端氣候影響相吻合。

而頂頭額汕最北側，消波塊原埋在沙中，但1年多來也出現改變，沙往南及往東移動，使得消破塊重見天日，氣候變化已造成海岸線大變化。

晁瑞光表示，20多年前在二仁溪出海口淨灘，長度200多公尺，如今台南市部分已無沙灘，僅南側高雄茄定有小面積沙灘，而出海口的兩座哨站也因沙灘消失而沒入水中。而從溪口到黃金海岸船屋的沙灘也逐步退縮到幾乎沒有沙灘，後來經養灘以及把北側四鯤鯓的沙填到南側，才加大沙灘面積，不過，7到9月受颱風影響，部分沙又漂到北側，形成船屋附近沙灘內縮，必須再填沙養灘。

七股潟湖面積1600公頃，但隨著淤沙而陸化，可稱為潟湖的僅約1000公頃，晁瑞光說，青山港汕、網仔寮汕有如七股潟湖的門神，但氣候變遷下，青山港汕很容易被溢過，早就無防風林，而固沙的沙腸袋被漂流物戳破，形成危險的海洋垃圾。網仔寮汕觀光碼頭北側也在杜蘇芮颱風來襲時被海浪沖破，雖然市府將建議水利署建離岸堤，但是否能改善還待觀察。如果持續下去，將成為另個彰濱海岸，退潮後就成為潮間帶。