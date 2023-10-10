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白沙屯媽到台西 停下為遲緩兒賜福

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎昨天首次進入雲林台西鄉市區，停下為1名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎昨天首次進入雲林台西鄉市區，停下為1名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影

白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義、雲林引發熱潮，昨天雲林台西鄉安西府以古禮準備近30棚布袋戲迎接，媽祖鑾轎還在鑽轎腳隊伍停下5分鐘為1名發展遲緩兒賜福，令人感動；另，北港老塗獅「白鶴獅陣」首度獲邀今北上參與國慶演出，9歲雙胞胎兄弟檔主演小白鶴，朝天宮昨贈匾表達祝賀。

白沙屯拱天宮媽祖昨第3天贊境到雲林口湖、台西等鄉鎮，首次進入台西成為地方大事，縣長張麗善、立委蘇治芬等人恭候鑾轎。安西府主委林清標說，以往白沙屯媽祖遶境未曾進入台西，安西府會準備數千床位供香燈腳休息，此次古禮迎接，準備胭脂水粉讓媽祖梳妝。

昨鑽轎腳隊伍綿延不絕，1名黃小姐特地帶6歲發展遲緩兒子從台中來，媽祖鑾轎經過突然停下，賜福超過5分鐘，全場為之肅靜；黃小姐感動說，只希望有天聽到孩子叫聲媽媽就很高興了。

國家重要民俗北港朝天宮迎媽祖中陣容最龐大、耀眼的北港老塗獅「白鶴獅陣」，9歲雙胞胎兄弟鄭棋宸、鄭翔宸是第4代徒弟，1歲起跟著父母參與老塗獅出陣與北港迎媽祖遶境演出，如今功夫到位。

朝天宮董事長蔡咏锝昨贈匾稱讚老塗獅是「藝陣之光」；縣長張麗善說，白鶴獅製作技術2月通過登錄雲林文化資產保存技術，代表雲林傳統表演藝術第1次登上國慶舞台，值得肯定。

白沙屯媽祖 北港朝天宮 雲林

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白沙屯媽祖到雲林台西 鑾轎突停逾5分鐘為遲緩兒賜福

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