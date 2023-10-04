台南臨安橋拆除 遭控噪音擾民

台南中西區台17線臨安橋改建工程上月2日起封閉舊橋拆除，包商將橋體陸續運到南區喜樹地區空地打成碎石，涉造成噪音、空汙，多名議員昨天質詢指出，居民陳情每天忍受巨響，「不是二等公民」，還要忍多久？市府表示，最長再1個月就結束，已3度稽查，有約束業者降低噪音和揚塵汙染。

南市工務局解釋，臨安橋舊橋拆除目前正做橋面板切割作業，現場不利切割，為避免影響市區交通，另租用喜樹私有地，拆除分離的橋梁體利用夜間離峰時間載去進行2次處理，包括破碎、分離鋼筋及混凝土，再依契約規定把可再利用部分，由承包商回購運至合法剩餘土資場，進行最終處理。

南區喜東里長蔡祠重說，此情形大約9月中旬開始，打碎石大概都在早上及下午，「碰！碰！碰！」的巨大聲響讓居民相當困擾，不過近兩日噪音有較少。1名喜東里民說，有時要哄孫子午睡，小朋友都會被嚇醒，甚至因碎石打擊後造成粉塵，每次看到霧白的情況，都稍微遮住口鼻趕緊跑走。

議員周嘉韋、林依婷、周麗津質詢說，許多喜樹居民陳情，碎石作業場旁邊還有幼兒園，昨天前往現場只有灑水車，「喜樹居民不是二等公民，拆除作業要到明年初，市民還要忍受多久？」要加快不然會引起很大的抗議，市府不能只是口頭約束業者。

工務局表示，經和營造廠業者討論後，已從原本振動破碎改為用大鋼牙咬碎，以降低噪音，作業過程也要灑水減少揚塵，最長再1個月就會結束。

環保局回應，已經前往稽查3次，周日下午及晚上各1次都沒作業，周一上午去時正在破碎，但緊鄰路旁，車輛聲音蓋過破碎聲，無測量分貝，未來民眾若發現影響安寧可立即檢舉，將派員稽查。