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趕中秋連假前通車 台南和緯路5段延伸工程紓解安平交通

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區和緯路五段延伸工程28日下午4時開放通車。圖／工務局提供
台南市中西區和緯路五段延伸工程28日下午4時開放通車。圖／工務局提供

為提供安平區觀光車潮更便捷的行車路網，並解決安平舊城區交通壅塞問題，耗資3.5億元，歷時3年的台南市和緯路五段延伸工程終於完工，並趕誰中秋連假前將於28日下午4時開放通車，讓返鄉、觀光更便利。

工務局表示，和緯路是中西區、北區通往安平的重要道路，東接北門路、西門路，西接台17西濱公路、華平路，交通需求量大，又是台南市安平舊城區東邊出入主要道路，平時交通尖峰時間或遇到假日觀光潮，經常造成交通壅塞，險象環生。

市長黃偉哲向中央極力爭取「台南市中西區和緯路五段延伸工程」，獲中央核定補助3.5億元經費（其中用地費1.5億元、工程費2億元），開闢和緯路延伸道路長度約1公里、寬度30公尺，雙向配置各2快車道、1機慢車道。

工程東起華平路，西至民權路四段，往東可連接中華北路進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區。完工後可大幅減低華平路轉向車輛的交通負荷，也可解決假日民權路及安平路交通擁擠狀況，提供民眾更便捷的路網。

該工程於2020年9月1日開工，2023年9月27日完工，為提供中秋連假交通疏導，提供市民更優質的道路交通運輸服務，將於9月28日下午4時開放通車，歡迎民眾多加利用。

台南市中西區和緯路五段延伸工程28日下午4時開放通車。圖／工務局提供
台南市中西區和緯路五段延伸工程28日下午4時開放通車。圖／工務局提供

台南 中秋 車道 黃偉哲 車潮

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