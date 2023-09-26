台南中秋佳節給驚喜 熱蘭遮博物館古裝市集體驗17世紀

台南市安平古堡內的熱蘭遮博物館，正展示17世紀台灣自熱蘭遮城所展開的世界交流歷史，也是2023年台灣文博會副展館之一，市府文化局預定自9月29日至10月1日中秋連假於館前加碼推出熱蘭遮市集活動，以角色扮演多元族群的方式重現歷史文獻所記載17世紀繁華熱鬧的市集景象。

熱蘭遮市集將邀集西拉雅族、荷蘭、日本等文化團體與在地小農，規畫可交易的攤位，展出17世紀本土農產品與外來食品、貿易商品、生活器皿、地圖海圖、度量器具等，攤商均依角色設定穿著古裝配飾，使用考究的道具來與民眾互動，並仿製古時貨幣供民眾互動使用。除透過情境式攤位傳達台灣作為東亞貿易樞紐的文化意涵之外，還有劇團與歌手於人群中演繹歷史事件的背景氛圍，藉以深化民眾的參與印象。

文化局長謝仕淵表示，熱蘭遮博物館不僅是靜態展示的重構，更期望透過創意的文化途徑來回應這處重要的歷史場域。熱蘭遮市集即是以新穎的策展手法整理近年來有關17世紀的各項知識成果，透過角色扮演與情境營造，重新詮釋熱蘭遮城的貿易市集，引領民眾體驗文獻所記載的多元物產與交流場景，創造民眾認識歷史、參與歷史的嶄新體驗。

策展人王子碩說，這場市集以呈現大航海時代繽紛多元文化在熱蘭遮堡相遇、交互相融情境為出發點，希望能讓逛市集的民眾在新奇有趣的市集中，感受在地特色及時代氛圍，進而建立屬於這塊土地的歷史感，也為接下來的台南400活動暖身。為了達成這樣的期待，活動有幾個重點方向，如呈現大航海貿易情境下，西拉雅、荷蘭、日本、漢人等等多元文化繽紛薈萃的感覺，搭配繽紛多元物產及貨物，予以鮮明的文化識別。

熱蘭遮市集除了「時空匯兌所」外，還要有好吃好玩及富有教育意味的攤位，攤位包含當代各族群文化特色及美食，也有標槍體驗讓民眾感受當年的狩獵文化。聚珍台灣書店也以古書店型態展示書籍、航海圖和古早瓷器復刻品；活動期間也安排具豐富歷史互動戲劇經驗的阿伯樂戲工廠穿插市集中，用戲劇和民眾互動；另還有金曲歌王謝銘祐熱情演唱經典曲目。