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影／百億基金改善養豬場 雲林養豬農民：豬住的比人舒服

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善參訪百億基金的豬場改善成果，希望中央、地方持續攜手改善養豬環境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善參訪百億基金的豬場改善成果，希望中央、地方持續攜手改善養豬環境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣為養豬大縣，縣府向中央爭取百億基金養豬場改建已見成效，今年度共爭取4.6億元額度占全國第一，縣長張麗善今天訪視改建成果，看到豬場少病少汙臭，育成率多1成，臭汙少7成，養豬農民笑說「現在豬住得比人舒服！」。明年百億基金計畫申請最後1年，縣府呼籲豬農把握提出申請，並希望中央持續支持增加補助。

為降低萊豬進口衝擊，農業部祭出4年百億基金全面改善國內養豬環境，養豬大縣的雲林原分配金額為9千萬元，但申請改善的豬場達330場，縣府積極爭取再獲中央補助3.7億元合計4.6億元進行豬場改善，縣長張麗善今天到麥寮豬場訪視，了解養豬改善情況。

養豬農民許隆華說，新型豬場改建為高床豬舍，情況大大改善，不僅節水達25%，廢水還可循環利用，所產的沼液集運作為農肥，幾乎達到零廢的程度，和過去傳統養場差很大，由於空間密閉加上抽風溫控及擋風牆阻隔臭氣外溢，不僅大幅降低傳染疾病死亡，育成率增加達10%，且再沒有臭味，與鄰和睦，「現在的豬住得比人卡舒服！」。

張麗善參觀新養場從溫度、通風、餵食、排廢監控管理全採電腦化，感到新奇，她說，現代化畜養不僅裡外環保設施大為精進，省時、省工、省水、減廢無臭，且大幅提高豬隻配種率及受胎率，減少管花及飼養成本，令人欣慰。

張麗善說，相信不論地方或中央應都樂見養豬環境的改善，雲林養豬數達156萬頭，全國最多，期待中央不分黨派，繼續支持改善養豬環境。

農業處長魏勝德也指出，雲林共1195個養豬場，目前已改善22%約300多場，尚有約7成的有待改善，百億基金計畫只剩最後1年，籲請養豬農民把握申請，也希望中央能持續協助改善養豬環境，好能提供最優質的豬產品給國人。

養豬農民許隆華透過養豬場的管控中心電腦，向雲林縣長張麗善（右二）說明百億基金改善養豬場的成效極佳。記者蔡維斌／攝影
養豬農民許隆華透過養豬場的管控中心電腦，向雲林縣長張麗善（右二）說明百億基金改善養豬場的成效極佳。記者蔡維斌／攝影
新型豬場改建為高床豬舍，通風排水極佳且廢水沼液可循環再利用，達到無臭低汙染的畜養環境。記者蔡維斌／攝影
新型豬場改建為高床豬舍，通風排水極佳且廢水沼液可循環再利用，達到無臭低汙染的畜養環境。記者蔡維斌／攝影
新型豬場改建為高床豬舍，通風排水極佳且廢水沼液可循環再利用，達到無臭低汙染的畜養環境。記者蔡維斌／攝影
新型豬場改建為高床豬舍，通風排水極佳且廢水沼液可循環再利用，達到無臭低汙染的畜養環境。記者蔡維斌／攝影
豬農許隆華透過養豬場的管控中心電腦，向雲林縣長張麗善（右）說明百億基金改善養豬場的成效極佳。記者蔡維斌／攝影
豬農許隆華透過養豬場的管控中心電腦，向雲林縣長張麗善（右）說明百億基金改善養豬場的成效極佳。記者蔡維斌／攝影

養豬場 張麗善 雲林

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