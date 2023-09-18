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機車駕訓有補助 嘉義市民再加碼1300

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
機車駕訓有補助，嘉義市再加碼。圖／嘉義市政府提供
機車駕訓有補助，嘉義市再加碼。圖／嘉義市政府提供

為鼓勵民眾考照前上駕訓班交通部公路總局推出補助1300元，嘉義市政府再額外加碼市民每人補助1300元，嘉義市民共有2600元補助，鼓勵民眾建立正確機車用路安全觀念，以降低行車風險。

嘉義市政府表示，經分析嘉義市近年交通事故資料顯示，機車事故比例占總事故75%，且機車事故以未依規定讓車、違反號誌管制為主要肇因，培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣刻不容緩。

依據交通部研究數據顯示，參加機車駕訓較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險降低20%，機車駕訓確有成效，因此，嘉義市積極配合交通部公路總局推動機車駕訓補助，鼓勵民眾至駕訓班學習並養成防禦駕駛及責任駕駛的正確用路安全觀念，為提高執行成效，嘉義市今年及明年擴大加碼補助，鼓勵民眾考照前參加駕訓，以有效改善機車道路交通安全。

市府表示，與嘉義區監理所爭取後，今年度交通部補助嘉義市民至機車駕訓班補助名額共900名，交通部每人補助1300元，如市民參加駕訓踴躍，未來監理所將視情況彈性增加補助名額，市府也將加碼補助，凡設籍於嘉義市民眾到嘉義區監理所轄區立案的駕訓班參訓，每人再補助1300元，共補助900名。

另市府為強化社福政策，針對中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助1300元外，將加碼全額補助共100名。

市府表示，凡自今年1月1日至明年12月31日間參訓民眾，可於考取駕照後透過駕訓班向監理所申請訓練費補助，為培養正確安全騎乘觀念，呼籲民眾多多報名參訓。

機車駕訓有補助，嘉義市再加碼1300元。圖／嘉義市政府提供
機車駕訓有補助，嘉義市再加碼1300元。圖／嘉義市政府提供

嘉義 駕訓班 交通部

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