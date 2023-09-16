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七股海鮮節挖文蛤 親子下水體驗線上預約秒殺

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
七股海鮮節挖文蛤體驗在暑假後登場，仍吸引大批遊客前來，下午4點退潮，民眾魚貫下水體驗。記者莊曜聰／攝影
七股海鮮節挖文蛤體驗在暑假後登場，仍吸引大批遊客前來，下午4點退潮，民眾魚貫下水體驗。記者莊曜聰／攝影

台南七股「觀光赤嘴園」挖文蛤體驗是暑期熱門的親子活動，今年因為六孔碼頭修繕工程加上適逢農曆七月，首度延期到暑假後才開幕，4梯次開放1萬4000人線上預約不受影響依然秒殺，今天活動開幕人潮湧入，中午12點就出現排隊人潮，下次4點開始退潮，遊客魚貫下水，玩得不亦樂乎。

七股海鮮節的挖文蛤體驗是系列活動中最受歡迎的項目，今年邁入第17屆舉辦，近年採網路報名，吸引許多外地遊客前來，因七股潟湖六孔碼頭的海堤水門改善工程，從打頭陣變成壓軸登場，在9月16、17、30、10月1日舉辦4梯次，依潮汐狀況，每天下午退潮後開放體驗挖赤嘴仔，每天（梯次）開放3500人。

今天天氣炎熱，遊客仍陸續湧入，擠爆活動現場，隊伍排成長長人龍，有人中午就來排隊，等了4個多小時，總算可以下水，有小朋友乾脆游起泳來，玩得十分開心。

台南市觀光旅遊局表示，參與的民眾在下午2點到5點前，先到至台江國家公園六孔管理站報到，領取入場證等廣播通知，再依序排隊下水，今天因潮汐影響，4點過後開放，明日下水時間也在4點到4點30分之間，請遊客注意，現場也有社區農漁特產展售，等候期間可以賞美景、大啖海鮮料理。

觀旅局指出，六孔管理站停車空間有限，加上部分路段禁止停車，活動期間「台灣好行」安平台江線每日加開接駁車服務（付費，七股鹽山往返六孔遊客中心），七股區公所則規劃七股遊客中心往返六孔碼頭的免費接駁車，並呼籲遊客要注意防曬及補充水分，現場備有救護站。

七股海鮮節挖文蛤體驗吸引親子參與，天氣炎熱，有小朋友下水就游起泳來。記者莊曜聰／攝影
七股海鮮節挖文蛤體驗吸引親子參與，天氣炎熱，有小朋友下水就游起泳來。記者莊曜聰／攝影
七股海鮮節挖文蛤體驗吸引親子參與，天氣炎熱，有人中午就來排隊等候。記者莊曜聰／攝影
七股海鮮節挖文蛤體驗吸引親子參與，天氣炎熱，有人中午就來排隊等候。記者莊曜聰／攝影

碼頭 台江 海鮮 台南 文蛤 親子

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