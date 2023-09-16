疫後產業大缺工 雲嘉南最大就博會釋出3000職缺搶人才

疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，今天下午在新光三越台南新天地登場，57家廠商，開出近3000個工作機會，其中逾8成為雲嘉南區在地職缺，超過650個職缺起薪35K，還有廠商端出最高月薪68K搶人才，現場湧入不少民眾求職，另會場也首次創新導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾透過與AI面試官的對話及引導，就能提升面試技巧，吸引不少民眾嘗鮮，話題十足。

勞動部長許銘春、台南市長黃偉哲、勞動力發展署副署長鍾錦季一同出席為求職朋友加油打氣，黃偉哲表示，因應疫後經濟逐漸復甦，各產業人才需求大增，就博會不僅有不少廠商共同參與，更釋出多個相關職缺，歡迎想求職或轉業的民眾踴躍參加。

許銘春指出，疫後觀光餐飲景氣復甦，這次徵才廠商有近一半為餐飲、零售服務業者，現場設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、碳佐麻里、王座國際餐飲、大潤發、小北百貨等26家廠商參與徵才，開出超過1500個職缺，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至釋出破百職缺搶人。

許銘春說，疫後景氣回溫，各行業人力需求增多，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前已有餐飲業、旅宿業及航空站地勤業納入專案，失業民眾經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作，勞動部將提供每月6000至1萬3000元、最長12個月的就業獎勵金，歡迎有興趣的民眾一同加入缺工行業。

勞動力發展署副署長鍾錦季強調，此次開出職缺大多是雲嘉南在地工作機會，其中還有超過1200個為友善中高齡職缺，而民眾在意的薪資部分，有逾650個職缺起薪35K以上，另有不少廠商開出不錯薪水，要網羅在地優秀人才，如Q哥3C、東佑達自動化科技、王品餐飲都開出60K以上薪資分別要找手機維修師、工程師與儲備店長，而台灣穗高科技則要找產品開發工程師及航太專案工程師，開出全場最高薪資68K。

鑑於不少求職者一面試就緊張，此次更首度導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾經由與AI面試官的對話、引導，可事先模擬面試，有助改善自我介紹技巧，提升面試應對能力。