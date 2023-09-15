虎頭埤環湖木棧道10月起封閉整修 改造無障礙步道環境

台南市新化區虎頭埤風景區有著「台灣第一水庫」美稱，但環湖步道前段的臨水木棧道歷經多年使用面材老化，有面板翹曲、青苔濕滑及線型坡度需要調整等問題，後段的亂石貼片路面也不利輪椅及娃娃車推行。觀光旅遊局向營建署爭取提升道路品質計畫2.0補助經費，進行環湖步道無障礙通行環境改善，預計今年10月封閉整修，明年4月完工，工程封閉期間行人仍可由旁AC道路通行。

施工以永續易於維護材料為原則，並納入無障礙坡道設計，調整最適合的線型坡度，讓友善行動不便者也能親臨湖畔體驗環湖美景。工程中也透過適當的樹林修剪，讓魁偉的樹型更健康更能優美展現林間景緻，放慢腳步行走林間步道享受森林芬多精，還可欣賞虎頭埤湖邊林蔭絕美倒影景色，與親子遊客共同聆聽各種昆蟲動物聲音，體驗虎頭埤豐富的生態環境景觀。

虎頭埤曾於1954年以「虎埤泛月」獲選南瀛8景之首，是市民假日踏青休閒的好去處，市府持續爭取中央經費投入整體環境改善，虎頭埤步道可以繞行水庫1圈4.６公里，步行1圈約1小時路程，沿途可讓遊客悠閒漫步充分享受湖岸風光，也可觀察水岸及林間豐富多樣的生態環境，晨曦時刻水面波光淋漓照映山嵐煙霧，吸引大批在地居民早起運動健走，漫步環湖步道欣賞獨特日出美景，也成為虎頭埤的魅力景緻。