台南虱目魚節5大產區登場 虱目魚碗粿、漢堡創意新吃法
台南虱目魚上月開始捕撈上市，目前池邊價平均一台斤53元，比去年同期魚價低，台南市虱目角產業文化季由農業局和五大產區共同舉辦，台南市長黃偉哲表示，目前品嘗美味虱目魚正當時，各區還推出不少虱目魚新吃法，像虱目魚漢堡等，以吸引年輕人。
台南市虱目魚產業文化季，由5大產區輪番上陣，首場9月16日將軍區馬沙溝觀音巖廣場「將軍區虱在5趣味」、10月7日學甲區華宗公園「學呷．非虱不可」、10月14日安南區鹿耳門龍魚公園「虱慕在台江．安南就醬玩」、10月21日北門區蘆竹溝漁港魚貨銷售中心前廣場「戀戀蘆竹溝．虱饗起」及10月22日七股區遊客中心「虱藏美味．讚不Jazz口」。
台南虱目魚養殖面積、產量全國第一，市面每兩尾虱目魚就有一尾來自台南，有「台灣虱目魚之都」稱譽，不管是專養、混養，以海水低密度養殖的虱目魚好吃、營養成分高。農業局指出，南市養殖虱目魚約4千公頃，年產量約2萬公噸，產地價目前每台斤53元，反而比去年同期58到60元低，推測近期大量捕撈出魚壓低池邊價。
市長黃偉哲也化身「虱目魚達人」，向大家介紹虱目魚的多種新鮮吃法，虱目魚味美又鮮，因營養價值高有「牛奶魚」之稱，台南也是全台虱目魚產量最多的地方。除了傳統乾煎、煮湯等6吃，還有新創意的虱目魚刈包、虱目魚漢堡、虱目魚碗粿等新鮮吃法，以吸引年輕人，歡迎大家來台南嘗鮮。本次活動也推出許多虱目魚文創商品，例如虱目魚髮箍、會擺動尾巴的虱目魚包等。
農業局表示，台南被稱為虱目魚的故鄉，虱目魚產量居全國之冠，9月入秋後正值產季，鮮腴滋味最適饕客品嘗。傳承百年美味造就台南特有虱目魚產業文化，台南沿海漁產業除既有的生產、加工外，現今更朝行銷、觀光等多元化發展，市府連續12年辦理虱目魚產業文化活動，希冀藉由活動宣傳，延續在地傳統文化，促進產業再升級。
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