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拖延18年 嘉市府北棟大樓將招標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影
行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，去年遭監院糾正，嘉市審計室也要求改善；市府工務處啟動興建工程作業，完成專案管理含監造（P M）標作業，由台灣世曦公司承攬，預訂明年初完成統包工程招標，2025年開工、工期3年，2028年完工啟用。

北棟大樓興建案內政部審議通過，行政院核定，經市府多次座談、專家學者討論、公聽會，向議會多次報告，最終共識，以公共使用空間為主，回歸合署辦公、行政大樓為主體目標。北棟將建綠建築、智慧建築13層大樓，地上13層、地下2層，設地下連通道連結南棟地下停車場，樓地板1萬8644坪，北棟設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。

行政院2000年補助28億建市政中心，與建築師郭自強簽委託規畫設計監造合約，分南北雙子星整體設計、分開發包，2005年南棟啟用，北棟延宕，市長黃敏惠上任積極推動，2月獲行政院核定。

審計室指市府推動現代辦公大樓興建，執行策略欠缺穩定性，雖以採購法統包方式招標，仍在專案管理廠商招商，應積極辦理。工務處說，PCM標由台灣世曦公司承攬，具執行國內外重大工程優良績效，PCM廠商依契約提供營造工程專業經驗，協助機關辦理工程履約。

行政院 綠建築

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嘉義市府北棟大樓興建延宕逾18年 市府啟動興建完工期曝

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