快訊

賴清德天花板突破了？郭台銘宣布參選後 最新民調仍低於35％

懶人包／9月13日蘋果發表會！iPhone 15等4新品預測詳細看 還有1神祕改款？

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可以衝了！ 台南將軍網美景點「生命之樹」即日開放

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起正式開放。圖／台南市政府提供
台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起正式開放。圖／台南市政府提供

近來在網路上討論度相當高的台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起開放，邀請各地遊客漫步於鹽田，細細品味「海味」特有景觀。

南25市道路台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田，不僅蘊含台灣300多年鹽業歷史，其扇形骨幹輪廓的特殊景觀，更是全台罕見，為彰顯特色，市府今年在鹽田中央打造全新景點「生命之樹」，大型純白拱門造型搭配宛如劈開海水的中軸線步道，施工期間即引來不少民眾搶拍，日前已完工，不少人更在網路轉載敲碗希望能早日開放。

黃偉哲今上午再度巡視工地，聆聽創作者楊士毅介紹作品的意涵，並親自走訪扇形鹽田通往生命之樹的小徑，視察完工後周遭環境，聽取簡報確認安全無虞後，宣布即日起正式對外開放。

該扇形鹽田是台灣重量級國家濕地，也是非常特殊景觀，黃偉哲表示，因當地靠海有非常豐富的物產，誠摯邀請海內外友人來此，悠然漫步於鹽田，細細品味特有景觀，與生命之樹合影，也可順道品嘗當地著名美食，品嘗「海味」，將是絕佳旅遊體驗。

市府觀旅局表示，「生命之樹」裝置藝術邀請藝術家楊士毅，以扇形鹽田的紋理環境與當地人文做發想，結合扇鹽之美及鹽地精神，創作而成的生態教育親水藝術作品，採取對環境影響最小的自然材料來復原中軸線步道，自然融入扇形鹽田的自然環境。開車的朋友可以將愛車停放於南 25市道路側停車空間，切勿開車或騎車進入

觀旅局指出，北門區獨特地理環境，孕育出豐富生態資源及特有物產，賞遊扇形鹽田特有景致後，還可順道品嚐當地美食，例如以當日漁獲所烹調的尚青料理，還有以蚵、虱目魚等海鮮為食材的蚵嗲、魚皮湯、蚵仔麵線、魚肚粥等美食，不勝枚舉，讓遊客大飽口福。

台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起正式開放。圖／台南市政府提供
台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起正式開放。圖／台南市政府提供

美食 黃偉哲 台南 裝置藝術

延伸閱讀

沒颱風假開學了！黃偉哲一早校園宣導登革熱

南市獲公有場館友善之都 黃偉哲：打造全民運動城

台南明天正常上班上課 黃偉哲將視察開學日登革熱防疫

徐巧芯告發台南市長捲im.B吸金案 黃偉哲透過市府發言人回應了

相關新聞

可以衝了！ 台南將軍網美景點「生命之樹」即日開放

近來在網路上討論度相當高的台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起開放，邀請各...

配合限塑 台南10月1日起禁用塑膠1次用飲料杯

配合中央限塑政策，台南市政府今天宣布，台南市轄內飲料店（含攤商/鋪/販）10月1日起禁用塑膠材質1次用飲料杯，預估每年減...

中元普度後…嘉義梅山玉虛宮神秘「跳鐘馗」夜間開跳

今天農曆七月十五是一年一度的中元節，各地中元普度、搶孤及放水燈等習俗陸續展開。嘉義縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式...

西拉雅族愛吃它 佳里北頭洋居民開發8道鹿肉料理

佳里區北頭洋發展協會申請文化局社造補助計畫，社區夥伴與崑山科技大學餐飲管理及廚藝系馬永曾老師合作，以平埔傳統食材如刺蔥、...

南市獲公有場館友善之都 黃偉哲：打造全民運動城

遠見報導台南市獲評比，在「校園、公有場館對外開放比例」、「平均每人運動經費」項目摘下金牌，「平均每位選手獲得培訓經費」則...

開學第一天南警啟動護童專案 還分送文昌筆、筆記本

今天開學第一天，台南市南區、北區及中西區各等員警展開護童行動，維護學童走斑馬線時的安全。 警方還分別送文昌筆、警察貼紙，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦