可以衝了！ 台南將軍網美景點「生命之樹」即日開放

近來在網路上討論度相當高的台南將軍青鯤鯓新的網美景點「生命之樹」，在各界引頸企盼下，今由市長黃偉哲宣布即日起開放，邀請各地遊客漫步於鹽田，細細品味「海味」特有景觀。

南25市道路台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田，不僅蘊含台灣300多年鹽業歷史，其扇形骨幹輪廓的特殊景觀，更是全台罕見，為彰顯特色，市府今年在鹽田中央打造全新景點「生命之樹」，大型純白拱門造型搭配宛如劈開海水的中軸線步道，施工期間即引來不少民眾搶拍，日前已完工，不少人更在網路轉載敲碗希望能早日開放。

黃偉哲今上午再度巡視工地，聆聽創作者楊士毅介紹作品的意涵，並親自走訪扇形鹽田通往生命之樹的小徑，視察完工後周遭環境，聽取簡報確認安全無虞後，宣布即日起正式對外開放。

該扇形鹽田是台灣重量級國家濕地，也是非常特殊景觀，黃偉哲表示，因當地靠海有非常豐富的物產，誠摯邀請海內外友人來此，悠然漫步於鹽田，細細品味特有景觀，與生命之樹合影，也可順道品嘗當地著名美食，品嘗「海味」，將是絕佳旅遊體驗。

市府觀旅局表示，「生命之樹」裝置藝術邀請藝術家楊士毅，以扇形鹽田的紋理環境與當地人文做發想，結合扇鹽之美及鹽地精神，創作而成的生態教育親水藝術作品，採取對環境影響最小的自然材料來復原中軸線步道，自然融入扇形鹽田的自然環境。開車的朋友可以將愛車停放於南 25市道路側停車空間，切勿開車或騎車進入

觀旅局指出，北門區獨特地理環境，孕育出豐富生態資源及特有物產，賞遊扇形鹽田特有景致後，還可順道品嚐當地美食，例如以當日漁獲所烹調的尚青料理，還有以蚵、虱目魚等海鮮為食材的蚵嗲、魚皮湯、蚵仔麵線、魚肚粥等美食，不勝枚舉，讓遊客大飽口福。