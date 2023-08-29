南市登革熱嚴峻 因應開學提8策略 確診請假不列缺勤

8月30日開學在即，但台南市登革熱疫情嚴峻，每天以上百新增病例速度增加，已累積2583例，教育局今提出八項開學防疫策略供親師生參考，也宣布若確診學生請假在家休息，將不列缺勤紀錄，並由學校提供同步遠距視訊教學，希望有效提升學校防疫力，讓學生及家長安心。

台南市教育局表示，為減少登革熱疫情對校園的威脅，開學前已指定8月23、24日為「全市校園防疫清潔日」，並於28、29日針對8個主要熱區、94所國中小加強噴藥作業；各校開學前也號召教職員工生及志工，共同清理校園環境、徹底清除病媒蚊孳生源。

8項防疫策略包括召開防疫會議、備妥防疫物資、校園全面孳清、管控師生健康、自我健康管理、有症狀速就醫、加強親師宣導與維持校園整潔。

市長黃偉哲說，「登革熱防疫沒假期」，暑假期間各局處全面動員並持續掌握染疫病人數，確診個案如有校園足跡，即刻動員人力對校園進行稽查與環境孳清。登革熱是一種「環境疾病」，學校與社區需要一起總動員全面共同防治。

教育局長鄭新輝表示，為確保師生安全，若確診學生請假在家休息，將不列缺勤紀錄，並由學校提供同步遠距視訊教學，停課不停學，讓家長和學生安心；同時邀請學生擔任住家防疫小尖兵，每周2次協助巡檢並清除家中積水容器、易生蚊蟲的雜物堆，並記錄於聯絡簿上，希望社區環境孳清一起來，全面守護校園師生與市民安全。