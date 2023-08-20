農曆7月部分行業「度小月」 它卻迎來旺季還假日趕工

農曆七月因民俗忌諱，如售屋、汽車等行業會暫時受到影響，將此時視為「渡小月」。不過因此時祭拜、普度儀式遍布各地，因此相關的行業也會迎接旺季。其中「關廟麵」是一般大眾在普度時都會愛用的供品，此時製作關廟麵也迎來旺季。關廟區農會趁著這幾天太陽露臉，趕製麵。就連假日也特別加班趕工，希望能在中元節前全數發貨完畢。

負責統籌製作關廟麵的農會資訊部主任何建禮表示，大約一個月前，就已經有許多宮廟、民眾下訂單指名要使用關廟麵祭拜。原保有500箱的存貨，瞬間一掃而空，需要趕緊製作新一批關廟麵。

不過近兩個禮拜台南卻陰雨綿綿，關廟麵主要的乾燥過程就是日曬，也讓區農會曬製麵的時間延後。現在趁著這幾日天公作美，加緊腳步趕工，就連假日也特別加班，要趕到中元節前出貨完畢。

何建禮說，原本一天製出的麵最多20至25箱，如今每天需要趕製40至50箱。加上現在又是關廟麵的「大月」，訂單暴增。