避免豪大雨積淹水 嘉義市博愛路、中興路交維施工
為避免豪大雨造成道路積淹水，嘉義市政府於中興路及博愛路二段分2階段施作排水改善工程，分流管涵銜接到中興路既有排水箱涵，施工期間進行2階段交維管制。工程預計明年3月底前完工。
市府為改善博愛路二段及中興路口周邊排水系統，避免豪大雨造成道路積淹水，辦理「嘉義市博愛路二段排水改善工程」，即日起在中興路及博愛路二段分2階段施工，施作分流管涵銜接至中興路既有排水箱涵作業。
第1階段訂於8月14日至12月中旬先行進場施作中興路段（友忠路至博愛路二段）工程，接續辦理第2階段博愛路二段（中興路至博愛路二段616號）工程，預計於明年3月底前完工。
市府工務處表示，第1階段施工期間中興路（友忠路至博愛路二段）道路雙向內側車道進行交維管制，維持外側車道通行；第2階段施工期間博愛路二段（中興路至博愛路二段616號）道路外側車道進行交維管制，不影響人行道通行。
用路人行經施工路段時遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，並減速慢行以維行車安全。
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