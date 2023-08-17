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日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

麻豆出現首例 台南本土登革熱累計1497例「誘殺桶」防堵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，加強孳清。圖／衛生局提供
台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，加強孳清。圖／衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診64例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1497例，今日64例分布狀況為永康區22例，東區及安南區各9例，北區7例，歸仁區6例，南區4例，中西區及安平區各2例，仁德區、麻豆區及七股區各1例，年齡介於9歲至87歲，55例是由診所或醫院通報確診，9例由防治中心擴大採檢發現。目前已有20個行政區都有確診案例。

衛生局表示，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心支援台南市病媒蚊密度監測、流行病學分析及化學防治藥效測試等相關防疫措施，協助在東區、中西區、南區、北區、仁德區、永康區及安南區等7區共34個里佈設388個誘卵桶進行監測，因近期時有強降雨發生，各區積水容器數量皆有上升趨勢，其中特別是南區及仁德區病媒蚊監測數據偏高，顯示許多積水容器已孳生病媒蚊。

衛生局提醒上述2區民眾應加強自身防蚊措施，盡快檢查家戶內外環境，落實孳生源清除，也請鄰里長幫忙，盡快動員社區力量，澈底巡查社區中高風險積水點，如地下室、空屋、空地、菜園、防火巷及天溝等，避免隱藏孳生源成為社區中防疫破口，影響鄰近居民健康。

國衛院黃旌集博士也教導民眾DIY製作蚊子誘殺桶，黃博士表示，登革熱病媒蚊常躲藏在衛浴廁、廚房與客廳，民眾可透過簡易材料如黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網、筆、剪刀、美工刀、尺等家中常備之工具，依照台南市政府衛生局網站教學影片步驟製作。

台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，加強孳清。圖／衛生局提供
台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，加強孳清。圖／衛生局提供
台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，專家教做誘殺桶。圖／衛生局提供
台南市再增確診64例本土登革熱確診病例，累積已1497例，專家教做誘殺桶。圖／衛生局提供

衛生局 確診 病媒蚊 台南 登革熱

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