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山豬闖竹崎山區道路嚇到駕駛 專家研判附近住戶飼養

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉義縣竹崎鄉166縣道竹民路段今天竄出1隻山在路上跑，嚇到開車經過的駕駛報警處理，警方到場後山豬已不見蹤影；家畜疾病防治所研判應為附近住戶飼養，呼籲飼主要看好山豬。

葉姓民眾今天在臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指出，在166縣道竹崎鄉竹民路段，遇到「1隻大豬在路上，來往車輛請小心，已報警處理」；不過警方表示，到現場沒看到山豬。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，竹崎附近野生山豬較少，研判這隻是附近民眾養的，應已被飼主帶回家，也籲飼養山豬的人要把豬顧好，避免意外發生。

林珮如說，嘉義縣目前以梅山鄉野生山豬最多，晚上行經162甲線（梅山市區往太平雲梯道路）就有可能遇到山豬，而且還成群結隊；嘉義山區野生動物多，曾發生多起台灣獼猴、穿山甲、山羌被撞事件，行駛山區道路請慢行。

嘉義 台灣獼猴

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