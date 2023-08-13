百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

嘉義城隍廟「城隍開恩 全嘉開普」將於8月16日（農曆7月1日）由嘉義市長黃敏惠開香普度，廟方宣布今年到廟作陪參加開香者，前500名可獲嘉義火雞肉飯百元兌換券外，加碼贈送「時來運轉長壽餅」禮盒兌換券500張，送完為止。另外中華民國養火雞協會贊助與廟方共同以100隻火雞來作伴，廟方表示，難得一見的百隻火雞全雞，將是盛況空前。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年全嘉開普除了準備傳統祭祀供品外，特別精心規劃了豐盛別緻精彩饗宴，包括「虱目魚龍」一座約長18米寬3米龍身造型，全由虱目魚身創作而成、「鯉躍龍門」由香腸、青菜、魷魚等塑造、「麒麟獻瑞」則為巧克力及薑之藝術組合而成的供品、「鴻兔大展」是運用1680盒時來運轉的長壽餅禮盒組合而成，另安順水果行敬獻一座用當季水果布置成的「觀音普化」；同時廟方特別雕塑高聳驚豔壯觀的【嘉喩火雞】再配合由中華民國養火雞協會贊助與廟方共同以100隻火雞來作伴，精采可期。

市長黃敏惠表示，城隍廟中元祭典習俗承襲百年傳統，遵循古禮辦理，廟方保留完整普渡儀式的努力更是值得宣揚。嘉義市中元節慶時有「輪普」習俗，以城隍廟為起始，於境內各信仰圈輪流普渡，在祭祀、普渡後舉行「平安宴」，「人鬼神同歡」的特殊文化，更是嘉義市中元祭典的一大特色。

黃敏惠表示，城隍不僅是地方重要的信仰，在疫情解封後更走進國際，拓展了宗教觀光的舞台。今年9月15日（農曆8月1日）即將登場的城隍夜巡邀請聞名全台的澎湖重要民俗特色的「武轎踩街」加入夜巡登場，廟宇武轎齊聚一堂，絕對會帶來耳目一新的視覺震撼，來嘉感受宗教魅力。