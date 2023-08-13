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百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
高220公分 的「嘉喩火雞」屆時搭配100隻火雞作伴勢必驚豔壯觀。圖／嘉義市政府提供
高220公分 的「嘉喩火雞」屆時搭配100隻火雞作伴勢必驚豔壯觀。圖／嘉義市政府提供

嘉義城隍廟「城隍開恩 全嘉開普」將於8月16日（農曆7月1日）由嘉義市長黃敏惠開香普度，廟方宣布今年到廟作陪參加開香者，前500名可獲嘉義火雞肉飯百元兌換券外，加碼贈送「時來運轉長壽餅」禮盒兌換券500張，送完為止。另外中華民國養火雞協會贊助與廟方共同以100隻火雞來作伴，廟方表示，難得一見的百隻火雞全雞，將是盛況空前。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年全嘉開普除了準備傳統祭祀供品外，特別精心規劃了豐盛別緻精彩饗宴，包括「虱目魚龍」一座約長18米寬3米龍身造型，全由虱目魚身創作而成、「鯉躍龍門」由香腸、青菜、魷魚等塑造、「麒麟獻瑞」則為巧克力及薑之藝術組合而成的供品、「鴻兔大展」是運用1680盒時來運轉的長壽餅禮盒組合而成，另安順水果行敬獻一座用當季水果布置成的「觀音普化」；同時廟方特別雕塑高聳驚豔壯觀的【嘉喩火雞】再配合由中華民國養火雞協會贊助與廟方共同以100隻火雞來作伴，精采可期。

市長黃敏惠表示，城隍廟中元祭典習俗承襲百年傳統，遵循古禮辦理，廟方保留完整普渡儀式的努力更是值得宣揚。嘉義市中元節慶時有「輪普」習俗，以城隍廟為起始，於境內各信仰圈輪流普渡，在祭祀、普渡後舉行「平安宴」，「人鬼神同歡」的特殊文化，更是嘉義市中元祭典的一大特色。

黃敏惠表示，城隍不僅是地方重要的信仰，在疫情解封後更走進國際，拓展了宗教觀光的舞台。今年9月15日（農曆8月1日）即將登場的城隍夜巡邀請聞名全台的澎湖重要民俗特色的「武轎踩街」加入夜巡登場，廟宇武轎齊聚一堂，絕對會帶來耳目一新的視覺震撼，來嘉感受宗教魅力。

為期4天「城隍中元普度」將於今天農曆6月27日晚上隆重登場，廟內起鼓通知好兄弟鬼門即將開啟好消息，農曆28日廟前豎燈篙、29日於牛稠溪放水燈正式導引好兄弟前來，當晚8點舉行「淨爐除穢」，農曆7月1日舉行鬼門開的開普儀式，展開各里輪普。

嘉義市城隍長壽餅。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍長壽餅。圖／嘉義市政府提供
往年普渡盛況。圖／嘉義市政府提供
往年普渡盛況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟以長壽餅妝點而成的鴻兔大展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟以長壽餅妝點而成的鴻兔大展。圖／嘉義市政府提供

嘉義 城隍廟 黃敏惠

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